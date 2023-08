Amt Hohe Elbgeest: Börnsener fährt 135 Kilometer am Tag fürs Stadtradeln

Dassendorf/Börnsen. Seit 2019 beteiligt sich das Amt Hohe Elbgeest an der bundesweiten Aktion Stadtradeln. Seitdem hatte stets das Team Hamwarde gewonnen. Dass der Seriensieger erstmals in die Schranken gewiesen wurde, lag maßgeblich an Fabian Rimmele vom Team Börnsen. Von den zurückgelegten 6754 Kilometern des Gewinnerteams in der dreiwöchigen Aktion erstrampelte Rimmele allein 2838 Kilometer oder durchschnittlich gut 135 Kilometer am Tag.

Hintergrund: Der begeisterte Radfahrer war im Sommer für zwölf Wochen auf zwei Rädern durch Europa unterwegs. Und von seinen 10.530 zurückgelegten Kilometer entfielen jene 2838 Kilometer in den Teilnahmezeitraum. Rimmeles Weg, der natürlich auch kilometerstärkste Einzelradler im Amt Hohe Elbgeest war, führte ihn über die Alpen und die Pyrenäen bis nach Portugal und zurück und durch insgesamt neun Länder.

Europa-Tour sorgt für neuen Sieger im Amt Hohe Elbgeest

Bei der kürzlich erfolgten Preisübergabe für die Gewinner durch die im Herbst scheidende Amtsdirektorin Christina Lehmann hatte Rimmele viel zu erzählen. Dabei stellte er fest, dass das Radwegenetz in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern durchaus mithalten kann. Auch wurde sich in gemütlicher Runde über weitere die Verbesserung der Radinfrastruktur und Werbung für das Stadtradeln im kommenden Jahr ausgetauscht und anschließend die Urkunden und kleine Präsente überreicht.

Insgesamt hatten sich im Amt Hohe Elbgeest 75 Teilnehmer am Stadtradeln beteiligt und dabei zusammen 14.649 Kilometer zurückgelegt. Im Vergleich zu einer entsprechend weiten Autofahrt wurden hierdurch rund 2000 Kilogramm CO 2 vermieden. Seit dem Jahr 2019 ist das Amt Hohe Elbgeest beim Stadtradeln dabei und konnte stetig Teilnehmerzahl und gefahrene Kilometer steigern. Ziel bei der Aktion ist, in dem vorgegebenen Zeitraum möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen, um die individuelle und kommunale Emission von Kohlendioxid zu senken.

Hinter dem Siegerteam Börnsen lag der Seriensieger Team Hamwarde mit fast 3000 Kilometer Rückstand, also in etwa der Leistung von Fabian Rimmele, auf dem zweiten Platz. Den dritten Platz belegte die Grundschule Wohltorf, deren Schüler, Lehrkräfte und Eltern gemeinsam fast 3000 Kilometer zurücklegten.

