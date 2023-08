Geesthacht: Das Teichfest kehrt nach Grünhof-Tesperhude zurück

Geesthacht. Der Termin lässt sich leicht merken und ist seit 40 Jahren unverrückbar: Immer am dritten Sonnabend im August steigt das Teichfest in Grünhof-Tesperhude. So war es, seitdem die Freiwillige Feuerwehr der zusammengehörenden Geesthachter Ortsteile 1983 zum ersten Mal das Familienfest ausrichtete, und so ist es auch nach dreijähriger Corona-Unterbrechung wieder. Am kommenden Sonnabend, 19. August steigt ab 19 Uhr der „Klönschnack am Dieck“ – so der offizielle Name der Veranstaltung.

„Dass die Bewohner des Ortes zusammenkommen, war die Grundidee“, sagt Jan Andersen, Wehrführer der Ortsfeuerwehr Grünhof-Tesperhude. Doch im Volksmund hat sich der Begriff „Teichfest“ durchgesetzt. Rund um das kleine Gewässer am Steinberg, das an der Grenze von Grünhof und Tesperhude liegt, treffen sich in der Regel Tausende Besucher, aber nicht nur um miteinander zu klönen. Sie sind auch auf die gegen 22 Uhr beginnenden Wasserspiele samt anschließendem Feuerwerk gespannt.

Teichfest in Grünhof-Tesperhude mit Feuerwerk und Wasserspielen

Kam das Wasser anfangs „nur“ aus neun Strahlrohren, haben die Kameraden der Feuerwehr inzwischen weitere Elemente im Wasser verbaut, die sie Igel, Rotary oder Muschel nennen und aus denen das Wasser spritzt. Nach den knapp eine halbe Stunde dauernden Wasserspielen beginnt Krause-Feuerwerke mit einem imposanten Höhenfeuerwerk (bis 80 Meter), das bei gutem Wetter weit bis nach Niedersachsen zu sehen ist.

Im Einsatz sind praktisch alle Kameraden der Feuerwehr Grünhof-Tesperhude, die von freiwilligen Helfern und Geesthachter Kameraden unterstützt werden. Eine einzige aktive Feuerwehrfrau aus Grünhof ist im Urlaub, ansonsten haben sich alle den dritten Sonnabend im August frei gehalten.

Sonderbusse bringen Gäste nach Geesthacht und Lauenburg

Wichtig für Besucher: Nach Ende des Feuerwerks gegen 23 Uhr sowie nach dem um 1 Uhr endenden Teichfest fahren zusätzlich zum Linienfahrplan jeweils zwei Sonderbusse der HVV nach Geesthacht und Lauenburg (Abfahrt am Steinberg). Eigene Getränke mitzubringen ist nicht erlaubt. Die Feuerwehr verkauft Currywurst, Pommes, Grillfleisch und mehr sowie Bier, Cocktails und Softgetränke. Die Straße Steinberg ist zwischen den Einmündungen Westerheese und Heineweg zwischen 19 und circa 1 Uhr gesperrt, der ÖPNV ist ausgenommen.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.