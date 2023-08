Geesthacht: Vampire bleiben draußen bei der Nacht der Fledermäuse

Geesthacht. Sie heißen Langohr, Rauhaut oder Abendsegler. Sie lieben die Dunkelheitund sie sind die Stars der 27. Europäischen Fledermausnacht, die vom Naturschutzbund Nabu und Eurobats, der Koordinationsstelle für den europäischen Fledermausschutz, jeweils am letzten Augustwochenende an vielen Orten in ganz Europa veranstaltet wird – auch in Geesthacht.

Mit vielen Aktionen wollen die Fledermausfreunde damit das öffentliche Interesse auf die lautlosen Nachtjäger lenken. Mittlerweile nehmen weltweit 35 Länder an diesem Ereignis teil. Die Geesthachter Gruppe des Nabu hat gleich zwei Veranstaltungen zur 27. Europäischen Fledermausnacht im Programm.

Im Fledermaus-Bunker auf dem Helmholtz-Gelände wurden zum Überwintern der Tiere Wellkunststoff an den Wänden befestigt. Im Lichtkegel der Lampe zeigt sich: Die Behausungen werden angenommen.

Foto: Dirk Palapies

Vortrag im Oberstadttreff für die Vorbereitung auf die Fledermausnacht

Eingeleitet wird die Nacht der Fledermäuse bereits am Dienstag, 22. August, im Geesthachter Oberstadttreff am Dialogweg. Holger Siemers hält um 19.30 Uhr einen Vortrag zum Thema Fledermäuse im Kreis Herzogtum Lauenburg. „Es macht umso mehr Freude, wenn man schon vorher etwas über ihre Jagd- und Lebensweise weiß“, meint Hartmut Haberlandt.

Der Referent vom Nabu Mölln ist ein ausgewiesener Fledermausexperte, der jährlich in den Geesthachter Fledermausbunkern in den Waldarealen auf dem Gelände des Helmholtz-Zentrums Hereon mit Jens Gutzmann vom Nabu Geesthacht die Bestandsaufnahme durchführt. Erst kürzlich hat er eine in Geesthacht gefundene verletzte Breitflügelfledermaus gepflegt und wieder ausgewildert. Der Kostenbeitrag für den Vortrag beträgt 5 Euro, Mitglieder und Kinder haben freien Eintritt.

Spezielle Detektoren machen die Jagdgeräusche der Fledermäuse hörbar

Die Fledermausnacht selbst findet am Campingplatz Tesperhude am Sonnabend, 26. August, statt. Um 20.30 Uhr gibt es eine Einführung mit anschließendem Nachtspaziergang. „Bereits in der Abenddämmerung werden wir den Großen Abendsegler über dem Tesperhuder Wald beim Jagen beobachten. Später sind es dann die Wasserfledermäuse, die über den Altarmen der Elbe nach Insekten jagen“, erklärt Jens Gutzmann das Programm. Er hat beim Geesthachter Nabu das Erbe des 2022 verstorbenen Herbert Bahr als Fledermausexperte angetreten.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Mit speziellen Detektoren werden wir auch ihre Ultraschalllaute hören können“, sagt Jens Gutzmann. Die Fledermäuse jagen mit Schallortung Fluginsekten, für Menschen sind sie sonst nicht wahrnehmbar. Die Wanderung sei auch für Kinder ein großes Erlebnis. Treffpunkt ist der Parkplatz am Campingplatz. Gut wäre es, Taschenlampen mitzubringen. Der Naturschutzbeitrag beträgt 5 Euro, Kinder und Nabu-Mitglieder zahlen nichts.

Fledermaus-Inventur des Nabu in den Bunkern auf dem Helmholtz-Gelände: Jens Gutzmann (l.) und Matthias Göttsche (Fledermausmonitoring SH) leuchten mit Taschenlampen in die Mauerritzen, um Fledermäuse zu entdecken.

Foto: Dirk Palapies

„Den Menschen gibt es erst seit circa 300.000 Jahren, Fledermäuse schon seit 50 Millionen Jahren. Sie verdienen unseren Respekt und benötigen unsere Hilfe”, erklärt Jens Gutzmann. Vom Nabu werden zu diesem Zweck seit Jahren spezielle Fledermauskästen aufgehängt und gepflegt, die als Wochenstube und zur Überwinterung dienen. Jetzt im August werden die Jungtiere langsam entwöhnt, im September schwärmen sie aus und verlassen sie ihre Kinderstube.

Im September schwärmen die Jungtiere aus und werden selbstständig

Rund 80 der Behausungen hängen allein im Tesperhuder Wald, die in diesen Tagen gemeinsam vom Nabu und der Revierförsterei wieder kontrolliert werden. Ferner wurden auch mehrere Bunkerruinen auf dem Hereon-Gelände für die Überwinterung hergerichtet. Anfang des Jahres wurden hier bei der Inspektion im Winterschlaf angetroffen: 16 Wasser- und 20 Fransenfledermäuse sowie fünf Braune Langohren.

Im Winter wurde in einem Bunker auf dem Helmholtz-Gelände eine markierte Fledermaus entdeckt. Die weibliche Wasserfledermaus bekam den Ring einst in Schwerin verpasst.

Foto: Dirk Palapies

Alle Fledermausarten werden auf der Roten Liste der gefährdeten Arten geführt. „Das größte Problem ist der Mangel an Insektennahrung durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln oder anderen Chemikalien in der Landwirtschaft und der Verlust an landschaftlicher Vielfalt“, berichtet Jens Gutzmann. Und es wird nicht besser: Als weitere Gefährdung hinzugekommen seien Windenergieanlagen, die von den Fledermäusen per Ultraschall schlecht zu orten seien. Hier komme es aufgrund der starken Druckunterschiede an den Rotorblättern immer wieder zu tödlichen Unfällen.

Jens Gutzmann vom Geesthachter Nabu nimmt einen Fledermauskasten unter die Lupe. Solche Kästen hat der Nabu an mehreren Stellen in Geesthacht angebracht. Regelmäßig im Winter wird nachgeschaut, ob sie im Sommer aufgesucht worden sind.

Foto: Dirk Palapies

„Fledermäuse sind wahre Überlebenskünstler. Doch selbst für sie ist es schwierig, mit dem zunehmenden Verlust an Unterschlupfmöglichkeiten, Nahrung und Jagdgebieten zum Beispiel durch Zersiedelung und Lichtverschmutzung in der Nacht fertig zu werden“, sagt Jens Gutzmann.

Die Europäische Fledermausnacht soll auch helfen, mit Vorurteilen gegenüber dieser Tiergruppe aufzuräumen. Nach wie vor sei nämlich der Aberglaube lebendig, die Tiere würden Blut saugen und in die Haare friedlicher Menschen fliegen, so Jens Gutzmann.

Alle europäischen Fledermäuse sind reine Insektenfresser

Der Hintergrund solcher Vorurteile ist nicht nur durch Schauerliteratur und Gruselfilme über Dracula und Co. begründet. In den südlichen Landesteilen der USA bis ins südliche Südamerika hinein lebt in der Tat eine „Vampire“ genannte Fledermausart, die Säugetiere oder auch Vögel nachts sanft anknabbert und dann austretende Blutstropfen aufschleckt. Weil sie so klein und leicht ist, bemerken es die Wirtstiere in der Regel nicht.

Die Tiere hierzulande dagegen interessieren sich nicht für Mensch und Säugetier. „Alle europäischen Fledermausarten ernähren sich von Insekten. Es gibt viele interessante und überraschende Informationen über diese Tiere. Wer in die Welt der Fledermäuse eintaucht, wird begeistert sein”, ist sich Naturschützer Jens Gutzmann sicher.

Experten in Sachen Fledermäuse (v.l.): Matthias Göttsche (Fledermausmonitoring SH), Holger Siemers (Nabu Mölln), und Jens Gutzmann (Nabu Geesthacht).

Foto: Dirk Palapies