Geesthacht: Neue Leiterin im Fachdienst für Öffentliche Sicherheit

Sabine Erdmann tritt die Nachfolge von Heiko Holler in der Stadtverwaltung Geesthacht an. Was im Rathaus zu ihren Aufgaben gehört.

Geesthacht. Wechsel in der Leitung des Fachdienstes Öffentliche Sicherheit, Bürgerbüro und Standesamt in Geesthacht. Heiko Holler ist in den Ruhestand getreten, die bisherige Stellvertreterin Sabine Erdmann hat wie vorgesehen die Nachfolge übernommen.

Mit knapp 30 Jahren Dienstzeit im Geesthachter Rathaus bringt Sabine Erdmann einen reichen Schatz an Erfahrungen mit in ihre neue Position. Ihre berufliche Laufbahn begann sie 1994 nach dem Abschluss ihres Studiums als Diplom-Verwaltungsfachwirtin zunächst im Geesthachter Sozialamt, wechselte bereits 1996 in das Ordnungsamt. „Dies ist einer der vielseitigsten und spannendsten Bereiche in der Geesthachter Stadtverwaltung. Deshalb habe ich die Arbeit in dieser Abteilung sehr gerne gemacht“, sagt sie.

Themenkreise vom Katastrophenschutz bis Ordnungswidrigkeiten

Dort war sie für Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten, aber auch die Überwachung von Wett- und Glücksspielanbietern sowie die Genehmigung und Überwachung von Veranstaltungen und Märkten zuständig. Einen Großteil der Arbeit nahm für die Verwaltungsfachwirtin in dieser Zeit aber auch die Geesthachter Feuerwehr ein. Zusätzlich konnte sie über viele Jahre als stellvertretende Fachdienstleitung die Vielseitigkeit des Fachbereiches kennenlernen.

In ihrer neuen Position als Fachdienstleiterin wird Sabine Erdmann nun für die Bereiche Öffentliche Sicherheit, Bürgerbüro und Standesamt verantwortlich sein. Das beinhaltet Themenkreise wie Feuerwehr und Katastrophenschutz, Ordnungswidrigkeiten, Straßenverkehr, Meldewesen und Personenstandsangelegenheiten, ob bei einer Geburt, bei einer Eheschließung oder im Falle eines Todes.

Sabine Erdmann eine Ansprechpartnerin auch für Unternehmen

Sie ist Ansprechpartnerin sowohl für Geesthachter Bürgerinnen und Bürger als auch für Behörden und Unternehmen. Der Fachdienst spielt eine entscheidende Rolle in der Stadt und ist ein wichtiger Dienstleister. „Ich freue mich darauf, mit meinem engagierten Team von derzeit 28 Personen die Lebensqualität für alle Bürgerinnen und Bürger Geesthachts zu steigern. Mein Ziel ist es, auch weiterhin eine vertrauensvolle und zugängliche Anlaufstelle für alle zu schaffen, die die Anliegen und Bedürfnisse der Menschen ernst nimmt“, erklärt Sabine Erdmann.