Geesthacht: Wer stiehlt denn einem Findling sein Häkel-Kostüm?

Geesthacht. Der Findling, der im Neubaugebiet Finkenweg steht, ist über die Geesthachter Stadtgrenzen hinaus bekannt. Grund dafür sind die schicken Outfits, die Simone Treichel für ihn häkelt. Die Gülzowerin verpasste dem Findling beispielsweise schon ein Weihnachtsmannkostüm, steckte ihn in einen Kürbisüberwurf, verwandelte ihn in einen Osterhasen.

Sieben verschiedene Häkel-Kostüme verzierten ihn schon. Spaziergänger erfreuten sich an den fantasievollen Outfits, viele machen Fotos und posten diese in den sozialen Medien. Sogar einen Eintrag in Google Maps, mit den genauen Koordinationsdaten ist unter dem Begriff „Angezogener Stein“ zu finden.

Jüngst sind Häkel-Kostüm „Storch“ und Küken gestohlen worden

Der etwas über einen Meter hohe Stein, der hinter dem Querweg steht, steckte zuletzt in einem Storchenkostüm, samt gestickter Storchenküken, die als kleine Schmuckfiguren mit Kabelbinder befestigt waren. Knapp drei Wochen war der Findling nun aber „nackig“.

Unbekannte hatten ihm sein Gewand gestohlen. „Das ist super schade, es stecken mehrere Tage Arbeit und insgesamt 160 Knäuel Wolle in dem Überwurf, der aus einem unteren Teil und einem oberen Teil besteht. Ich kann mir auch nicht erklären, was die Leute damit anfangen wollen. Die Häkeleien sind für den Stein maßgefertigt und somit für sie nutzlos“, sagt Treichel, die Erzieherin an der Grundschule in Gülzow ist.

Einmal hat den Dieb wohl das schlechte Gewissen geplagt

Da es ihr aber eine Herzensangelegenheit ist, Menschen zu erfreuen, hat sie sich erneut an die Arbeit gemacht. Das neue Kostüm sieht wie ein Bienenstock aus. „Mittlerweile ist es schon das zweite Mal, dass der Überwurf entwendet wurde. Die kleinen Figuren, die meine Mutter strickt und die wir mit Kabelbinder befestigen, werden häufiger entwendet. Einmal waren alle Hamster weg. Den Dieb hat aber wohl das schlechte Gewissen geplagt, ein paar Tage später stand eine kleine Kiste mit den ganzen gestrickten Hamstern am Stein“; berichtet die 48-Jährige.

Für Simone Treichel war es ursprünglich ein Corona-Projekt. „Meine Eltern wohnen am Osterkamp, auf einem Spaziergang haben wir Anfang Juni 2020 eine Ansammlung von bemalten Steinen entdeckt, die eine Schlange darstellen sollte. Sie fand die Idee schön und steuerte umhäkelte Steine bei. Die kleinen Schmuckstücke gefielen einigen Spaziergängern offenbar so gut, dass sie eingesteckt wurden.

Den Findling nimmt keiner mit – aber leider seine Outfits

„Das war schade, da die Steinschlange ja möglichst lang werden sollte“, sagt Simone Treichel. Schließlich kam sie auf die Idee dem Findling etwas zu häkeln, der nur wenige Meter weiter steht. „Der ist so schwer, den nimmt keiner weg“, schmunzelt sie. Seitdem häkelt sie regelmäßig neue Outfits für den Findling. daf