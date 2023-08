Weltreise mit Heidi: Familie Pietzko feiert Wiedersehen in Geesthacht

Geesthacht:. 37 000 Kilometer hat die Geesthachter Familie Pietzko während ihrer Fernreise im pinkfarbenen Wohnmobil „Heidi“ zurückgelegt. Am Sonnabend (5. August) rollte das 44 Jahre alte ehemalige Feuerwehrauto über die Geesthachter Stadtgrenze. Die Weltenbummler sind nach eineinhalb Jahren wieder zurück in der Elbstadt.

Im Gepäck haben sie viele Souvenirs, wie die Aufkleber der bereisten Länder auf dem alten Mercedes. Dazu der blaue Glückseimer, der seit Beginn der Reise an Heidis Stoßstange baumelt und natürlich jede Menge Erinnerungen sowie gute Vorsätze.

Weltenbummler feiern Wiedersehen auf dem Fußballplatz

Die Rückkehr nach Geesthacht war als Geheimsache behandelt worden. Grund: Das Quartett überraschte Jessica Pietzkos Bruder Joe Warmbier. Der Kicker des Düneberger SV staunte nicht schlecht, als die Weltenbummler beim Oberligaspiel gegen Victoria auf dem Sportplatz am Silberberg auftauchten. Die Partie verloren die Düneberger zwar mit 1:2, Grund zum Feiern gab es aber trotzdem.

Schließlich hatten sich alle lange Zeit nicht gesehen. Wie es jetzt weitergeht für die Weltenbummler? Eine Wohnung in Geesthacht hat Familie Pietzko bereits vor einigen Wochen angemietet. Jano (9) freut sich riesig auf seine neue Schule. Der Viertklässler besucht nach den Sommerferien die Silberbergschule. Die zweijährige Jana möchte gern in den Kindergarten, das will sich die Familie aber noch genau überlegen.

Rückkehr ins Arbeitsleben erfolgt Schritt für Schritt

Jessica muss im Januar 2024 wieder als Krankenschwester arbeiten, die Elternzeit von ihrem Mann Jonas endet erst im Januar 2025. „Wir wollen die Welt ein bisschen freundlicher machen. In anderen Ländern gehen die Menschen viel besser miteinander um. In Saudi-Arabien beispielsweise wirst du gefragt, ob du ein Wasser möchtest und ob man dir helfen kann, wenn du irgendwo am Straßenrand stehst. Da wird nicht wie hier erstmal gehupt“, berichten die Eheleute.

Wie die ersten Eindrücke sind, wieder in Deutschland zu sein? „Die meisten Lebensmittel sind sehr teuer geworden. Über die Toastbrotpreise waren wir erschrocken. Veggi-Produkte sind dafür gefühlt günstiger als bei unserer Abreise“, hat Jonas Pietzko festgestellt.

Sauberes Deutschland: In Flüssen schwimmt kaum Plastik

Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland ist ihnen aufgefallen, wie sauber hier alles ist. „In den Flüssen schwimmt kein Plastik und man kann überall barfuß laufen. Das war in den meisten Ländern gar nicht denkbar.“

Das regnerische Wetter geht der Familie mittlerweile aufs Gemüt. „Seit knapp drei Wochen haben wir Regen. Wir mussten sogar die Dieselheizung anschmeißen, damit die klamme Kleidung durchtrocknet“, berichtet Vater Pietzko. „Am liebsten würden wir nach Flügen schauen“, sagt Jessica. In Saudi-Arabien mit seiner ausgeprägten arabischen Gastfreundschaft hat es der ganzen Familie übrigens bislang am besten gefallen.

„Heidi“ erreicht Geesthacht. Nach der Rückkehr soll der 44 Jahre alte frühere Feuerwehrwagen verkauft werden.

Foto: Denise Ariaane Funke / BGZ

Zwei Tage werden sie nun noch in ihrem zum Wohnmobil umgebauten Truck schlafen, danach geht es in die neue Wohnung, die 77 Quadratmeter groß ist. „Das wird für uns eine ganz schön große Umstellung sein, schließlich haben wir 18 Monate lang nur in der ,Heidi’ gelebt“, sagt Jessica Pietzko. Ein Abschied steht auch an: Heidi soll in absehbarer Zeit verkauft werden.

Dass sie tatsächlich so lange unterwegs sein werden, haben noch nicht einmal die engsten Familienmitglieder und Freunde gedacht. „Die Wetten liefen, dass wir spätestens nach drei Monaten zurückkommen“, sagt die 36-Jährige.

Angebot in deutschem Supermarkt übermannt die Heimkehrer

Ein Erlebnis, das die Familienmutter so schnell nicht vergisst, war ihr erster Besuch in einem großen Supermarkt nach der Rückkehr. „Ich war mit meinem Schwager in einem riesigen Edeka Markt. Die vergangenen eineinhalb Jahre haben wir ja nur bei Bauern am Straßenrand gekauft. Ich war reizüberflutet von dem gigantischen Angebot. Allein die gefühlt 500 Sorten Käse und Wurst“, sagt die Weltenbummlerin schmunzelnd. „Mich hat sogar eine Verkäuferin angesprochen und gefragt, ob alles mit mir in Ordnung ist.“