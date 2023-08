Grünhof-Tesperhude: Feuerwehr geht baden für die Rückkehr des Teichfestes

Bereits seit 18 Jahren gibt es den Klönsnack am Dieck in Grünhof. Was in diesem Jahr beim Lichter- und Fontänen-Spektakel anders ist.

Geesthacht. Es wird wieder farbenfroh: die Freiwillige Feuerwehr Grünhof-Tesperhude lädt zum Teichfest ein. Seit 1983 steigt der Klönsnack am Dieck traditionell am dritten Sonnabend im August. Erst die Pandemie brachte die Tradition ins Wanken. In diesem Jahr aber verwandeln die Kameraden der Wehr den Dorfteich am 19. August von 19 bis 1 Uhr wieder in ein buntes Lichter- und Fontänen-Spektakel.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Geackert haben sie an den drei vergangenen Sonnabenden jeweils mit acht bis zehn Leuten. Am Festwochenende werden sie mit der Durchführung und dem Abbau beschäftigt sein. Auf dem Festplatz packen dann auch die passiven Mitglieder und die Ehefrauen der Brandschützer mit an. Aktuell zählt die Wache 55 Aktive, darunter acht Frauen.

Lichtermeer und Wasserspiele mit über 1000-Meter-Schlauchlänge

Koordiniert wird das Lichtermeer von der rund 40 Quadratmeter großen Teichinsel. Die Verständigung läuft per Funk. Insgesamt haben die Ehrenamtler eine Stromkabel von einem Kilometer Länge verlegt, dazu kommt eine Schlauchlänge von 1125 Metern. Spannend wird es wieder um 22 Uhr, dann beginnen die Wasserspiele. Die Fontänen und Figuren werden von bunten LED-Strahlern beleuchtet.

Während der Wasserspiele werden etwa 7800 Liter Wasser pro Minute von drei Fahrzeug- und zwei Tragkraftpumpen zu den Fontänen durch die Schläuche befördert. Für die Lichteffekte sorgen 38 LED-Scheinwerfer. Hier haben die Feuerwehrleute die bisherigen Leuchtelemente durch die energiesparsamen Strahler ausgetauscht. Die bisherigen Scheinwerferbatterien haben rund 32.000 Watt verbraucht, bei der neuen Variante werden es lediglich 5000 Watt sein.

Bengt Rabe (l.) und Nick Behrendt erledigen die Vorbereitungen vom Boot aus.

Foto: Denise Ariaane Funke

„Wir sind voller Vorfreude, dass es ein ruhiges und schönes Fest wird“, sagt Andree Kleinert, der bei der Organisation den Hut auf hat. Wie immer ist es untersagt, Getränke auf das Festgelände mitzubringen. Auf dem Festplatz am Teich bieten die Feuerwehrleute und ihre Helfer Bier, Softdrinks, Wasser und anderes, aber auch Pommes, Gegrilltes und Käsespieße an. Erwartet werden wieder ein paar Tausend Besucher. Die Vorbereitungen sind so gut wie abgeschlossen. Gehofft wird, dass die Stadt noch den Hang mäht und die Büsche zurückschneidet, damit der Blick frei ist und in gemütlicher Atmosphäre geklönt werden kann.

