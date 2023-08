Polizei Schleswig-Holstein: Megastau nach Massenkarambolage auf der Elbbrücke bei Geesthacht

Sechs Fahrzeuge fuhren ineinander. Dabei wurde ein Mensch leicht verletzt. Was den Unfall vermutlich ausgelöst hat.

Geesthacht. Zu einer Massenkarambolage kam es am Donnerstagnachmittag auf der Elbbrücke (B404) gegen 15.15 Uhr bei Geesthacht. Sechs Fahrzeuge fuhren ineinander. Glück im Unglück: Nur eine Person zog sich eine leicht Verletzung zu, als der Airbag auslöste.

Polizei regelte wechselseitig den Verkehr auf der Elbbrücke

Zwei der Unfallfahrer konnten ihren Weg mit den leicht lädierten Wagen fortsetzen. Bei vier Autos war der Schaden so groß, dass es nicht mehr weiterging. Auslöser der Karambolage war mutmaßlich ein Platzregen: Ein Autofahrer bremste stark ab, es kam zu einer Kettenreaktion. Die Folge: Stau in alle Richtungen, der bis in die frühen Abendstunden anhielt. Die Polizei regelte wechselseitig den Verkehr.