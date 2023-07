LenneRockets ganz furios: Da tanzt selbst der Bürgermeister

Die Rockabilly-Band feuerte bei Musik am Hafen ein wahres Stimmungsfeuerwerk ab. Zwei Konzerte in Geesthacht folgen noch.

Die Rockabilly-Band LenneRockets bei Musik am Hafen in Geesthacht.

Geesthacht. Die Rockabilly-Band LenneRockets ist ein Garant für Begeisterung. Auch dieses Jahr kamen die Rock-’n’-Roll-Klassiker, mit denen die Combo aus Hagen Mittwochabend den Geesthachter Hafen beschallte, richtig gut an. Wegen der schlechten Wetterprognose und der Urlaubszeit waren dieses Mal zwar „nur“ etwa 1000 Musikbegeisterte gekommen. Der Stimmung tat das aber keinen Abbruch. Die Sitzterrassen waren voll besetzt, acht Motorjachten hatten hinter der Bühne festgemacht.

Das kostenlose Freiluftkonzert war das dritte aus der Reihe Musik am Hafen in diesem Jahr. Zwei Konzerte folgen noch. Wegen der durchwachsenen Wetterprognose war die Bühne auf dem Bootsanleger dieses Mal überdacht. Die Rockabilly-Band feuerte ein buntes Programm ab. Frontmann Franky schmetterte Songs wie Great Balls of Fire von Jerry Lee Lewis, aber auch eigene neue Songs. Viele im Publikum hielt es nicht mehr auf den Plätzten, die Fläche vor der Bühne und sogar Teile des Bootsanlegers wurden zur Tanzfläche umfunktioniert.

Kai Krause (63) war aus Bergedorf gekommen, seine Tanzpartnerin Nadja Schomann (50) aus Wentorf. „Wir waren letztes Jahr schon hier, die Musik hat uns so gut gefallen, dass wir heute wieder dabei sind“, berichtete Krause. Die beiden verabreden sich regelmäßig zum Tanzen. Sogar Geesthachts Bürgermeister Olaf Schulze hielt es nicht lange auf seinem Stehplatz aus. Gut gelaunt und taktsicher ließ er vor die Bühne die Hüften kreisen.

Sigrid Zaruba, Vorsitzende des Bürgervereins Grünhof-Tesperhude, war wiederum mit einer Mädelsrunde gekommen. „In diesem Jahr ist dies mein erstes Konzert hier. Als ,Lebensurlauberin’ habe ich nicht mehr so viel Zeit, da ich viel unterwegs bin“, sagte die 66-Jährige schmunzelnd. „Ich finde die Musik genial, und es ist immer eine Freude, die Konzertreihe zu besuchen. Die Kulisse ist für Bootsbesitzer, aber auch für die anderen Zuschauer einfach zauberhaft“, schwärmte sie.

Zwei Konzerte der Reihe folgen noch in diesem Jahr: Am Mittwoch, 23. August, sind von 19 Uhr an Max and Friends zu Gast. Die Band hat Charts & Soul im Gepäck. Am Mittwoch, 6. September, sorgen ebenfalls von 19 Uhr an Afterburner Ready Steady mit ihrer Rockshow für Stimmung.

Bettina Knoop, Leiterin der Tourist-Information, die alle Bands ausgewählt hat, kann sich aber schon jetzt auf die Schultern klopfen lassen. Die Konzertreihe kam so gut an, dass sie sich schon weit über die Stadtgrenze herumgesprochen hat.