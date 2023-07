Geesthacht: Hafenpromenade wird am Sonntag zur Klassik-Meile

Geesthacht. Geesthachts Hafenpromenade beginnt am Restaurant Pier 3 und soll dereinst bis zur Wärderstraße begehbar sein. In der Regel geht es hier eher sehr beschaulich zu, das Café Elbchic, die einzige Gastronomie vor Ort, ist mittlerweile geschlossen. Nun sorgt eine besondere Aktion zumindest kurzfristig für kulturelle Belebung.

Saliou Cissokho spielt das afrikanische Instrument Kora.

Foto: Stadt Geestacht

Die Stadt Geesthacht lädt im Rahmen des Kultur-Sommers am Kanal Geesthacht alle Musikliebhaber zur Klassik-Meile ein. Am Sonntag, 30. Juli, können die Flaneure von 14 bis 16 Uhr klassische Musik und Tanz erleben. Die Meile wird vom Fachbereich Jugend, Sport und Kultur der Stadt Geesthacht organisiert. Der Eintritt ist frei.

Vier Künstler positionieren sich an der Hafenpromenade

Gifty Lartey zeigt eine Tanzperformance. Sie arbeitet auch als Model.

Foto: Stadt Geestacht

Die Klassik-Meile soll die Gelegenheit bieten, die wunderbare Atmosphäre der neuen Hafenpromenade an der Elbe zu genießen und dabei von Konzerten und Darbietungen verzaubert zu werden. Die passionierten Künstler sind Gifty Lartey mit einer Tanzperformance, Ulrike Freistedt an der Harfe, Isabelle Villanueva an der Violine und Saliou Cissokho an der Kora.

Isabelle Villanueva an der Violine gab mit 18 Jahren ihr Debüt bei einem großen Orchester mit Béla Bartók.

Foto: Stadt Geestacht

Die Kora ist in Europa ein eher selten zu hörendes Instrument. Sie gilt als eine Art afrikanische Harfe und ist vor allem in Westafrika sehr verbreitet. Optisch sieht sie mit ihrem runden Resonanzkörper aus wie eine Mischung aus Trommel, Banjo, Laute und Harfe. Saliou Cissokho hält auch Vorträge über die Kora. Mit der Sängerin Anna Cissokho veröffentlichte er gemeinsam ein Album und zudem drei Soloalben.

Isabelle Villanueva ist der Klassik verbunden, debütierte im Alter von 18 Jahren mit der Aufführung des Bratschenkonzerts von Bela Bartók mit dem Spanischen Symphonieorchester von Radio Television und wird als Solistin von bedeutenden Orchestern eingeladen.

Rika spielt traditionelle keltische Stücke auf der Harfe

Ulrike Freistedt, bekannt unter dem Pseudonym Rika, spielt auch Eigenkompositionen, zudem traditionelle keltische Stücke. Sie studierte Systematische Musikwissenschaft an der Uni Hamburg. Multitalent Gifty Lartey schließlich ist unter anderem freischaffende House- und Hip-Hop Tänzerin, außerdem Choreographin, Moderatorin und Model.

Das Open-Air-Event startet am Pier 3 an der Steinstraße 3 und führt das Publikum entlang der Hafenpromenade Richtung Westen. Die Künstler werden jeweils mit ihren 15 bis 20 Minuten langen Auftritten die Zuhörer mitnehmen und am Ende mit einem gemeinsamen Auftritt begeistern. pal