Kurioser Prozess: Tankstellenraub kommt vor Gericht – 18 Jahre nach der Tat

Prozess um einen Überfall in Börnsen im Juni 2005 beginnt. Bei der Beweisführung könnte die Große Strafkammer auf ein Problem stoßen.

Börnsen. Als er eine Tankstelle in Börnsen überfallen haben soll, war er 26 Jahre alt. Doch das ist lange her: Der mutmaßliche Täter ist inzwischen 44. Am Montag beginnt der Prozess gegen ihn, muss er sich vor der VII. Großen Strafkammer des Landgerichts Lübeck verantworten für den Raub, der mehr als 18 Jahre zurückliegt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten besonders schweren Raub vor.

Tankstellenraub kommt nach 18 Jahren vor Gericht – Täter schlug Kassiererin bewusstlos

Die Tat ereignete sich im Juni 2005. Vier Personen betraten laut Anklage den Verkaufsraum der Tankstelle, eine von ihnen schlug der Angestellten ins Gesicht, worauf sie bewusstlos zu Boden ging. Dann raubten die Täter 568 Euro aus der Kasse und nahmen noch einige Schachteln Zigaretten mit. Beim Verlassen des Verkaufsraums bedrohte ein Täter einen Passanten.

Als schwierig dürfte sich im Prozess die Frage erweisen, wer eigentlich gehandelt hat. In einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft ist davon die Rede, dass es „der Angeklagte oder einer seiner Begleiter“ gewesen sei. Die anderen drei Täter aber konnten bis heute nicht ermittelt werden.