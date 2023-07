Weißes Frühstück in Geesthachter Fußgängerzone. Die Menschen hielten sich an die Vorgaben. Einiges schlug aber über die Stränge.

Oliver Fries (Zigarren Fries) hatte es am Sonnabend in den Westteil der Fußgängerzone verschlagen. Er nahm an der Tafel vor Schuh Bode Platz zusammen mit Marijke Szkaratkiebicz, Heike Lindenau, Yasmin Fries, Kts-Chefin Meike Peemöller und Sylke von Lindern (im Uhrzeigersinn).

Geesthacht Alle in weiß – das gesellige Frühstücken hat viele Fans

Geesthacht. Die Wirtschaftliche Vereinigung Geesthacht (WVG) deckte Sonnabendvormittag gleich zehn Bierzeltgarnituren mit weißen Tischtüchern ein und lud zum „Weißen Frühstück“. Die Geesthachter freuten sich, endlich wieder an dem geselligen Freiluft-Frühstück teilnehmen zu können und nahmen in bester Laune vorwiegend, wie erbeten, ganz in weiß gekleidet Platz.

Die Tradition gibt es schon seit zehn Jahren in der Elbstadt, durch die Pandemie war die gesellige Aktion in der Geesthachter Innenstadt aber ins Hintertreffen geraten. Die ersten war die WVG mit dem Wiederauflebenlassen des weißen Tafelns allerdings nicht in der Stadt. Die Grünhof-Tesperhuder zelebrierten ihr weißes Frühstück schon im Mai.

Passanten wunderten sich über die weißen Frühstücker

Aufgebaut waren die Tische am Platz bei Wasserspiel in der Bergedorfer Straße. Vorbeischlendernde Passanten und auch einige Fahrradfahrer, die von der angekündigten und öffentlichen Aktion nichts mitbekommen hatten, schauten verwundert, einige Mutigere erkundigten sich auch bei der Gesellschaft, was dahintersteckt.

Ursprünglich kommt die Idee aus Frankreich. Ein Pariser lud zu einer Weißen Gartenparty ein. Da mehr Gäste als erwartet erschienen, verlegte er seine Feier spontan in einen angrenzenden Park. Schlussendlich feierten sogar Menschen mit, die gar nicht eingeladen waren. Da die Veranstaltung im so gut gefiel, wiederholte der Gastgeber die Feier im darauffolgenden Jahr und lud diesmal gleich öffentlich zum „Diner en Blanc“.

Die Idee entstand einst spontan in Frankreich

Die Idee, ganz in Weiß mit fremden Leuten zu essen, wurde von Frankreich aus in die ganze Welt exportiert: Die Besucher bringen Speisen, Getränke und sogar Tische und Stühle mit. In Geesthacht stellte die WVG die Sitzgelegenheiten, die Brötchen steuerte auch dieses Mal wieder die Bäckerei Zimmer bei.

Erika Danker aus Geesthacht ist immer gern dabei. „Ich habe schon vier oder fünf Mal mitgemacht, es ist immer sehr schön. Wir waren heute mit relativ vielen Leuten verabredet, die Wetterlage war einigen allerdings zu ungewiss, daher haben sie abgesagt“, berichtet die Amateurschauspielerin, die bei der Bürgerbühne auftritt.

Mitgebracht wurden selbstgemachte Marmeladen und Urlaubshonig

Die ehemalige Geesthachter Ratsfrau Kathrin Bockey (SPD), die mittlerweile Bürgermeisterin der Samtgemeinde Elbmarsch ist, hatte neben der SPD-Politikerin Hicran Hayik-Koller Platz genommen. Kathrin Bockey tischte unter anderem hausgemachte Kalbsleberwurst sowie Oliven auf. Hicran Hayik-Koller hatte frisches Obst dabei.

An den Nebentischen wurde unter anderem Honig – das Mitbringsel eines Lanzarote-Urlaubs – , genossen sowie selbstgemachte Marmeladen und Petersilien-Pesto.„Ich finde die Idee richtig schön. Ich bin das erste Mal dabei und kannte hier niemanden, nun frühstücke ich hier mit netten Leuten“; freute sich die Geesthachterin Gunda Steinbauer (68).