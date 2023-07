Weiße Tafel: Geesthachter frühstücken gemeinsam – jeder kann dabei sein

Wirtschaftliche Vereinigung deckt eine Weiße Tafel in der City ein. Konzept stammt aus Paris. Was dahintersteckt.

Geesthacht. Ganz in Weiß – in Geesthacht wird wieder draußen gefrühstückt. Zu einer Weißen Tafel am Sonnabend, 22. Juli, lädt die Wirtschaftliche Vereinigung um 11 Uhr in die Fußgängerzone der Bergedorfer Straße ein. 2013 war Premiere in Geesthacht für diese Art des morgendlichen Zusammenkommens. Das Konzept der Weißen Tafel stammt aus Paris. Gedacht ist es als geselliges Beisammensein, bei dem auch einander teils wildfremde Menschen ins Gespräch kommen.

Wer teilnehmen möchte, sollte sich möglichst umfassend weiß kleiden und einen Picknickkorb packen. Die Lebensmittel dürfen ihre natürliche Farbe behalten. Mitzubringen sind Essen, Getränke, Geschirr, Besteck und, wer mag, Tischdeko. Die City Gemeinschaft sponsert Brötchen, solange der Vorrate reicht. Und es werden Stühle und Tische mit einer weißen Decke aufgebaut. Für Musik und Unterhaltung wird ebenfalls gesorgt.

Aus organisatorischen Gründen werden größere Gruppen ab sechs Personen gebeten, sich bis zum Dienstag, 18. Juli, bei der Tourist-Info anzumelden unter Telefon 04152/83 62 58.