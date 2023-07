Otto-Hahn-Gymnasium Geesthacht: Kunstschüler bemalen Container der Segler-Vereinigung

Kunstschüler des Otto-Hahn-Gymnasiums verschönern Objekt am Hafen von Geesthacht auf Wunsch der Segler-Vereinigung mit Segelbooten.

Geesthacht. So macht Kunstunterricht doch gleich viel mehr Spaß: An mehreren Vormittagen vor den Ferien haben Schüler aus der 10. Klasse vom Otto-Hahn-Gymnasium zusammen mit Lehrerin Sophia Sommer den Container der Segler-Vereinigung Geesthacht e.V. am Hafen bemalt. Die Wassersportler hatten zuvor bei der Schule angefragt.

Sophia Sommer baute das Thema in ihren Kunstunterricht ein. Jeder Schüler musste im Rahmen einer Klausurarbeit einen benoteten Entwurf einreichen. Welches Motiv es letztlich auf den Container geschafft hat, wurde jedoch gemeinsam als Gruppe entschieden und richtete sich nicht nach der Note. Die Wahl fiel auf eine Kombination aus den Vorschlägen von Isabella Abel und Nicola Cwikla und stellt passenderweise eine Wasserlandschaft mit Segelbooten dar.

„Es sind schlichte, reduzierte Flächen in Anlehnung an den Maler Lyonel Feininger“, sagte Lehrerin Sommer, die sich zudem freute, mit ihren Schülern und Schülerinnen den öffentlichen Stadtraum mit prägen zu dürfen.