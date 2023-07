Polizei Lauenburg: 15-Jährige bei Zusammenstoß mit Kleinlaster schwer verletzt

Lauenburg. Bei einem Verkehrsunfall in Lauenburg ist am Mittwochabend ein 15-jähriges Mädchen schwer verletzt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, fuhr die 15-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Straße Reeperbahn in Richtung Lütauer Chaussee.

Als sie in Höhe des Fußgängerüberweges die Straße Reeperbahn überqueren wollte, prallte sie mit dem Toyota Klein-Lkw eines 26-jährigen Fahrers zusammen, der vom Büchener Weg kommend ebenfalls in Richtung Lütauer Chaussee unterwegs war.

Das Mädchen wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie umgehend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Die Ermittlungen zur Unfallursache führen die Beamten der Polizeistation Lauenburg.