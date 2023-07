Plastikmüll: Wie eine deutsche Bierflasche auf die Lofoten kommt

Der Film „The North Drift“ begibt sich auf die Spur des Plastikmülls in den Weltmeeren. Nun ist er in Geesthacht zu sehen.

Geesthacht. Eine deutsche Bierflasche, angespült an der Küste einer fast unzugänglichen Inseln auf den Lofoten im norwegischen Nordpolarmeer, war für Filmemacher Steffen Krones der Auslöser, sich Gedanken zu machen, wie die Flasche dort hingekommen ist. Gemeinsam mit einem befreundeten Ingenieur baut er GPS-Bojen, um den Weg des Plastiksmülls aus seiner Heimatstadt Dresden zu verfolgen. Herausgekommen ist ein beeindruckender Film namens „The North Drift – Plastik in Strömen“.

Nachdem die im Geesthachter Frauenbeirat engagierte Sonja Balzereit den Film mit ihrem Sohn gesehen hatte, stand für sie fest: Das müssen mehr Kinder, mehr Menschen in Geesthacht sehen. Zumal die Botschaft des Films lautet, dass jeder Einzelne die Macht hat, am Kreislauf des Mülls etwas zu verändern. Das Kleine Theater Schillerstraße in Geesthacht zeigt „The North Drift“ in Zusammenarbeit mit der Ortsgruppe des Nabu und dem Rotary Club Geesthacht – Hohes Elbufer.

Wie eine deutsche Bierflasche auf die Lofoten kommt

Eine öffentliche Vorführung ist am Montag, 10. Juli, um 20 Uhr. Rotarier und der Nabu haben dann auch Infostände aufgebaut. „End Plastic Soup (beende die Plastiksuppe, die Red.) ist eine weltweite rotarische Aktion, um die Gewässer vom Plastikmüll zu befreien. „Schon eine Zigarettenkippe vergiftet 1000 Liter Grundwasser“, mahnt Prof. Jan Kramer aus dem Geesthachter Rotary-Vorstand.

Plastikmüll auf dem Darß (Archivfoto).

Foto: Felix Paulin / NABU

Und auch der Wunsch von Sonja Balzereit, dass viele Kinder den Film sehen können, geht in Erfüllung. Bei vier nichtöffentlichen Vorführungen am 10. und 12. Juli werden insgesamt 745 Schülerinnen und Schüler des Otto-Hahn-Gymnasiums (OHG) und der Alfred-Nobel-Schule den Film über den Weg des Mülls in den Weltmeeren sehen können. Bei diesen Vorführungen übernimmt der Rotary Club den Großteil des Eintrittsgeldes.

Im Herbst, während der Internationalen Projektwoche am OHG, bietet der Nabu drei Projektgruppen zum Thema „Dem Müll auf der Spur“ an. Dann wird auch Filmemacher Steffen Krones vor Ort sein.

