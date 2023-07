Kulturnacht: An acht Orten das kulturelle Geesthacht kennenlernen

In der Elbestadt ist was los: Bei der 5. Kulturnacht gibt es Musik, Tanz, Filme und mehr – und das alles auch noch fußläufig.

Geesthacht. Ein häufig geäußerter Vorwurf über Geesthacht lautet, in der Stadt sei nichts los. Am Sonnabend, 8. Juli, können sich die Kritiker eines Besseren belehren lassen. Mit der inzwischen 5. Geesthachter Kulturnacht, einer Aktion des Stadtmarketings, wird das vielfältige Kulturangebot in der Elbestadt vorgestellt: „Wir laden Sie dazu ein, neue Orte und Menschen in Geesthacht kennenzulernen.“

An insgesamt acht Orten gibt es von 16 bis 22 Uhr kostenfreie kulturelle Angebote, teilweise unter freiem Himmel und ohne Anmeldung. Die künstlerische Aufführungen liegen alle fußläufig in der Innenstadt, ein Bummeln von Station zu Station bietet sich an. Die Geesthachter Kulturnacht beginnt um 16 Uhr an der Buntenskampschule und endet gegen 22 Uhr mit einer großen Abschlussparty im Werkstatt-Café SmuX.

Die Ausstellungsgemeinschaft Lauenburgische Künstler (ALK) gibt es seit 30 Jahren (v.l.): Freia Steinmann, Hilke Enders, Gundel Wilhelm, Holm Lilie, Ursula Langhof. Im Liliehof sind ihre Werke während der Kulturnacht zu sehen.

Foto: Dirk Schulz

Offizielle Eröffnung ist um 16 Uhr in der Turnhalle der Buntenskampschule (Buntenskamp 22) mit dem Konzert „90 kids & more music“, bei dem drei Gruppen von verschiedenen Grundschulen auftreten: die Trommler von der Grüppental-Schule Escheburg sowie die Trommler und der Chor der Grundschule in der Oberstadt.

Kulturnacht: Eröffnung in Halle der Buntenskampschule

Um 17 und 18 Uhr beginnt in der Friedenskirche (Querstraße 4) ein Klavierkonzert mit Henning Lucius unter dem Titel „Abschied und Wiederkehr“. Um 18 und 18.45 Uhr gibt es im Fitnessstudio Trimness (Bergedorfer Straße 28) je einen Tanz-Workshop „House Tanz“ mit Gifty Lartey.

Die Bücherstube Liliehof in der Fußgängerzone (Bergedorfer Straße 39) zeigt bereits ab 13 Uhr Werke der Ausstellungsgemeinschaft Lauenburgischer Künstler (ALK). Musikalische Untermalung im Liliehof liefert Sängerin Lena Inter mit einem Jazz-Projekt mit Gesang, Saxophon, Kontrabass und Klavier (jeweils 18.30, 19.30 und 20.30 Uhr). Bei der Niederdeutschen Volksbühne (Bergedorfer Straße 28, Hinterhof) wird um 18.30 und 20.30 Uhr ein Sketch-Programm aufgeführt. Um 19.30 Uhr gibt es dort lateinamerikanischen Chorgesang „Voices de la luna“.

Die Abschlussparty steigt im SmuX in der Lichterfelder Straße

Im Krügerschen Haus (Bergedorfer Straße 28) wird um 19.30 und 20 Uhr der Kurzfilm „Dondurma“ gezeigt. Von 18 bis 21 Uhr stellt hier der Verein „Unterstützungspunkt“, der sich um Flüchtlinge kümmert, seine Arbeit und sein Projekt vor. Die Geesthachter Filmkiste präsentiert in Zusammenarbeit mit dem Kleinen Theater Schillerstraße (KTS) im Kino an der Schillerstraße 33 um 19.30 und 20.30 Uhr Kurzfilme.

Zum Abschluss der Geesthachter Kulturnacht kann dann ab 22 Uhr bei der Abschlussparty im SmuX in der Lichterfelder Straße 5 gefeiert werden.