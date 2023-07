Neue Eis-Sorte: Banane-Zimt ist der Fairtrade-Sommerhit

Vegan und lecker: In Geesthacht gibt es ein weiteres Produkt aus fairem Handel. Was die Kreation von „Elbe Eis & Minigolf“ auszeichnet.

Andrea und Laura Herzog (v.l.) von „Elbe Eis & Minigolf“ präsentieren zusammen mit Bürgermeister Olaf Schulze das neue Fairtrade-Eis in der Sorte Banane-Zimt.

Geesthacht. Nun geht Fairtrade in Geesthacht auch eiskalte Wege: Laura und Andrea Herzog vom „Elbe Eis & Minigolf“ in Nachbarschaft des Freizeitbades hat sich die Sorte Banane-Zimt einfallen lassen. Das neue Eis wird aus fair gehandelten Bananen und Gewürzen hergestellt. So wird gewährleistet, dass die Produzenten einen gerechten Preis für ihre Arbeit erhalten.

Die vegane Kombination aus Banane und Zimt ist nicht nur geschmacklich ein Highlight, sondern bietet auch eine Vielzahl an Ballaststoffen, Vitamin C und Kalium, während Zimt für antioxidative Eigenschaften bekannt ist und den Blutzuckerspiegel regulieren kann.

Veganes Fairtrade-Eis Banane-Zimt neues Angebot bei Elbe Eis & Minigolf

„Die Einführung des Fairtrade-Banane-Zimt-Eises bei „Elbe Eis & Minigolf“ ist ein Schritt in die richtige Richtung, um den Konsumenten bewusste und nachhaltige Entscheidungen zu ermöglichen“, freut sich Bürgermeister Olaf Schulze, der gleich selbst eine Kugel probierte. Die Eiskugel kostet 1,60 Euro, so viel wie die anderen Sorten auch.

Geesthacht wurde 2018 als erste Kommune im Kreis Herzogtum Lauenburg als Fairtrade-Town zertifiziert. Das Siegel steht für den gerechten Handel mit Produkten aus dem globalen Süden und trägt zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Produzenten bei. Es garantiert, dass bestimmte soziale, ökologische und ökonomische Standards eingehalten werden.