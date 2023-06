Geesthachter Schüler bringen "Fack ju Göhte" als Musical auf die Bühne

32 Kinder und Jugendliche der Alfred-Nobel-Schule proben seit Dezember an der Aufführung. Was sie ihren Zuschauern bieten wollen.

Geesthacht. Die freche, gegen den Strich gebürstete Filmkomödie „Fack ju Göthe“ war mit gut 5,6 Millionen Kinobesuchern 2013 der erfolgreichste Film in Deutschland und erlebte noch zwei Fortsetzungen. Den Stoff um die Erlebnisse der chaotischen 10b der Münchner Goethe-Gesamtschule rund um Nicht-Lehrer und Bankräuber Zeki Müller und Schülern wie „Danger“, Chantal und Zeynep gibt es seit 2018 auch als Musicalversion.

Premiere war damals in München, nun erlebt auch Geesthacht eine Aufführung. 32 Kinder und Jugendliche der On-Stage-Kurse der Alfred-Nobel-Schule (ANS) im Alter von 10 bis 15 Jahren proben seit Dezember für die beiden Aufführungen mit Songs aus dem Musical und vielfältiger Musik aus den Bereichen Pop, Rock- und Musical. Versprochen wird ein turbulenter Abend zum Lachen und Mittanzen.

Musical „Fack ju Göhte“ an zwei Tagen in Geesthacht

Die Bühnen-Kurse des ANS-Ganztages umfassen die Themen Tanz, Musical und Schauspiel und finden viermal pro Woche für je zwei Stunden statt. Die Inszenierung, Choreographien, Textanpassung, Textbuch und Organisation liegen bei der Leitung der Kurse Bianca Stillger. Wer mitmachen wollte, sprach vor und wurde nach dem Casting ausgewählt und besetzt, die Haupt- und Sprechrollen teilweise doppelt.

Es gibt Aufführungen am Donnerstag und Freitag, 29. und 30. Juni, jeweils um 18.30 Uhr (Einlass 18 Uhr) in der Mensa der ANS (Neuer Krug 37-39). Der Eintritt ist kostenlos, aber es werden Karten benötigt. Sie gibt es im Ganztag der Alfred-Nobel-Schule. Informationen bei Ganztagskoordination Birgitt Klekam unter Telefon 04152/84 694 16 oder per Mail an Birgitt.Klekamp@Geesthacht.de. Bei Chantal und Zeynep würde Vorfreude so klingen: „Ich schwöre, kumma, ich zitter schon voll… das is voll Oscars jetzt.“ pal