Bertha-von-Suttner-Schule: Geesthachter Ansichten neu gesehen – aber wo sind die Jungs?

Geesthacht. Zwei Jahre nach der Einführung hat sich das Ästhetische Profil an der Geesthachter Bertha-von-Suttner-Schule etabliert. Zum Schuljahr 2021 startete es für die 11. Klasse mit neun Mädchen, der zweite Jahrgang weist schon 15 Schülerinnen auf.Und für den nächsten Jahrgang liegen bereits neun erste Anmeldungen vor.

Zum Ende des Schuljahres präsentieren die beiden Gruppen eine Leistungsschau im Neubau. Die Exkursion zur Ausstellung Femme fatale in der Hamburger Kunsthalle war Inspiration für Selbstbildnisse, ein Projekt bezog explizit die Stadt Geesthacht mit ein: Zu kombinieren waren für ein 3D-Diarama aus Papier Häuser der Stadt im Vordergrund plus frei wählbare Gebäude aus aller Welt für den Hintergrund.

Ästhetisches Profil der BvS: Schülerinnen zeigen Geesthachter Ansichten

Und siehe da: Die Neubau-Architektur à la Hafencity ließ fast alle kalt, zurückgegriffen wurde lieber auf Bewährtes. Das Krügersche Haus, der Geesthachter ZOB, der kombiniert mit dem Dom aus Bremen nun aussieht wie ein Großstadt-Busbahnhof, oder auch das Thekla-Haus, das zusammen mit dem Chilehaus dahinter zu einem historischen Geesthachter Ensemble wird.

Viel ändern am Konzept möchte Lehrerin Alexandra Kiss nicht. „Es macht allen viel Spaß“, meint sie. Während die Ausstellungen bisher nur in der Schule gezeigt wurden, strebt Alexandra Kiss allerdings mit den Werken in die Öffentlichkeit. „Wir stehen in Kontakt mit der Stadtbücherei, um dort auszustellen“, sagt sie. Einen großen Wunsch für das kommende Schuljahr gibt es aber doch: dass sich auch mal Jungs für das Profil interessieren mögen. Bisher gab es nur einen männlichen Teilnehmer – ein Austauschschüler machte kurz mit. „Wir behandeln alles Themen, die gender-neutral sind“, verspricht Alexandra Kiss.