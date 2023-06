Wettbewerb der Städte: Aus Grau mach Grün: Hohes Preisgeld für Gewinner

An welcher Straße soll es in Geesthacht noch so grün werden? Für die letzte Maat des Jahres haben sich im Oktober 2020 Ingo Gosch (Abwasserbetriebe, v.l.), Hartmut Haberlandt (Nabu) und Anja Rehder (Gärtnerin bei der Stadt) an der Wilhelm-Holert-Straße eingefunden.