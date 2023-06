Geesthacht: VW-Fahrer sorgt für fatale Unfall-Kettenreaktion

Geesthacht. Er wollte nur vom Grundstück auf die Geesthachter Straße einbiegen: Dabei löste ein 63-Jähriger in einem VW Golf am Montag, 12. Juni, um 5.20 Uhr eine verhängnisvolle Kettenreaktion aus. Der Mann übersah einen aus Richtung Besenhorst kommenden Opel Zafira. Der 45-Jährige am Steuer versuchte zwar, durch ein Lenkmanöver einen Zusammenstoß zu vermeiden, prallte aber trotzdem gegen den Golf, der an einem Zaun und auf der Mauerkante auf dem Gehweg zum Stehen kam.

Der Opel wiederum geriet durch die Karambolage auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem weiteren VW Golf eines 33-Jährigen aus Geesthacht. Ein weiteres Fahrzeug eines 50-Jährigen aus Lauenburg war zwar nicht direkt am Unfallgeschehen beteiligt, allerdings wurde sein Mercedes durch Trümmerteile beschädigt.

Zwei Verletzte bei Unfall auf der Geesthachter Straße

Der Zafira-Fahrer und der 63-Jährige VW-Fahrer zogen sich durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu und wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Geesthachter Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab, der Verkehr wurde wechselweise an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Angaben zur Höhe des Schadens kann die Polizei noch nicht machen.