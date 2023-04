Schulmannschaft vom Otto-Hahn-Gymnasium hat sich bei Jugend trainiert für Olympia qualifiziert. Was das Team dort erwartet.

Jugend trainiert für Olympia Geesthachter Volleyball-Mädchen beim Finale in Berlin

Geesthacht. Gerade noch rechtzeitig sind die Wettkampfjacken für die Volleyball-Mädchen-Mannschaft des Otto-Hahn-Gymnasiums (OHG) eingetroffen. Am Dienstag, 2. Mai brechen sieben Schülerinnen der 9. und 10. Klasse zum Bundesfinale von Jugend trainiert für Olympia in Berlin auf. Bis zum Sonnabend, 6. Mai, vertritt das Team aus Geesthacht Schleswig-Holstein beim Wettstreit der 16 besten Schulmannschaften.

Wesentliches Ziel des 1969 ins Leben gerufenen Schulsportwettbewerbs, der unter der Schirmherrschaft des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) und der Kultusministern steht, ist die Talentsichtung und die Vermittlung olympischer Werte wie Fairness, Teamgeist und Leistungsbereitschaft. Die Bundesfinals finden zweimal im Jahr statt.

Otto-Hahn-Gymnasium: Volleyball-Team bei Jugend trainiert für Olympia

Für das Frühjahrsfinale haben sich Mia Horstmann, Alina Rabald, Martha Liedtke, Madita Lüders, Ilayda Demirdal, Isabell Markarsky und Swantje Krause ungeschlagen qualifiziert. Zunächst setzten sie sich bei der Bezirksrunde in Großhansdorf und dann im Landesfinale in Flensburg durch. Der sportliche Erfolg kommt nicht von ungefähr. Die Mädchen spielen auch beim VfL Geesthacht wettkampfmäßig in den 2. Damenmannschaft zusammen. „Die meisten von ihnen sind aber über Schul-AGs zu uns gekommen“, erzählt VfL-Trainer Klaus-Heinrich Wulff.

Beim Bundesfinale in Berlin hängen die Trauben aber hoch. „Es wird sicherlich schwer werden, gegen die Mannschaften aus den renommierten Sportschulen zu bestehen. Aber frei nach dem olympischen Gedanken gilt für uns: ,Dabei sein ist alles’. Wir wollen nicht Letzter werden“, sagt Lehrerin Juana Steffen, die als Betreuerin das OHG-Team begleitet.

Tischtennis-Mädchen vom TSV Schwarzenbek sind Titelverteidiger

Für die Mädchen gilt es, Erfahrungen zu sammeln. Das beginnt mit der Akkreditierung am Berliner Hauptbahnhof, geht mit einem Empfang beim Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung weiter und endet mit einer großen Abschlussveranstaltung mit allen Teilnehmern der neun verschiedenen Sportarten, die ihre Wettkämpfe verstreut in der Hauptstadt austragen.

Die Tischtennis-Mädchen vom Gymnasium Schwarzenbek sind ebenfalls in Berlin mit dabei – sie reisen allerdings als Titelverteidiger mit größeren sportlichen Ambitionen an.