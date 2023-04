Geesthachter Rudergruppe wirbt erfolgreich für ihren Sport

Geesthacht. Saisonauftakt bei der Geesthachter Rudergruppe: Das Anrudern am Sonntag, 23. April, fand im Rahmen des vom Ruderverband initiierten Aktionstages „Schleswig-Holstein rudert“ mit einem Tag der offenen Tür statt, um für den Wassersport zu werben. Und tatsächlich lockte das Angebot viele Interessenten an. Eine davon war Dagmar Schröder aus Wentorf.

Vom Steg aus beobachtete sie die Ruderboote auf der Elbe und informierte sich bei Vorstand Volker Schulz über Details. „Ich habe irgendwann die Idee gehabt, ich suche mir eine neue Sportart“, sagte Dagmar Schröder. Wassersport kennt sie vom Segeln und Kanufahren, und auf dem Wasser sollte es auich wieder sein, zudem etwas in Gemeinschaft – so wie die Wanderfahrten der Rudergruppe. Die nächste steht im Sommer an. Von Arken bei Magdeburg aus geht es mit 16 Sportlern nach Geesthacht zurück.

Wassersport auf der Elbe: Zur Probe auf die Rudermaschine

Auf den Tag der offenen Tür in Geesthacht stieß Dagmar Schröder durch die Suche nach einem geeigneten Verein in der Umgebung und nutzte ihn gleich für die Kontaktaufnahme. Was sie am Rudern reize im Vergleich zu anderen Sportarten auf dem Wasser ist, dass der ganze Körper gefordert werde. „Es ist nicht so einseitig wie beim Kanu“, meinte sie.

Allerdings – so recht traute sie der Kentersicherheit der Boote noch nicht. „Ich trainiere erst mal auf der Rudermaschine, dann mal gucken, ob ich in ein Boot reinsteige“, war sich Dagmar Schröder unsicher. Andere Besucher hingegen nutzten spontan die Gelegenheit. So wie ein Spaziergänger, der zufällig auf die Aktivitäten aufmerksam wurde und gleich einen Schnuppertermin zum Rudern vereinbarte.

Saisonauftakt auch im Sportbereich

Auch der Sportbereich hatte Saisonauftakt, berichtet Volker Schulz. Bei der Regatta auf der Wettkampfstrecke an der Dove-Elbe am Wochenende belegten Lothar Kokoschka und Susanne Müller mit Tizian Hillemann am Steuer am Sonnabend den ersten Platz – allerdings waren sie in ihrer Altersklasse auch konkurrenzlos angetreten.

Wer Interesse an der Sportart hat, kann sich gern beim allgemeinen Rudern mittwochs (ab 18 Uhr) und sonntags (ab 10 Uhr) melden. Kinder können ab zehn Jahren ins Rudern einsteigen, deren Zeiten sind dienstags und freitags jeweils ab 16 Uhr. Wenn es in Strömen regnet oder viel Wind ist, könnte es allerdings auch mal ausfallen.