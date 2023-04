Eiserne Hochzeit: Beim Kissen und Decken verzieren hat es gefunkt

Geesthacht. Bei der Firma „Norweb“ im Geesthachter Stadtteil Düneberg haben sich Arnold und Gisela Guttmann während ihrer Ausbildung kennengelernt. Beide lernten den Beruf des Handwebers, bei dem man Kissen oder Tischdecken verziert. Nach Feierabend begleitete der gebürtige Schlesier aus Liegnitz Gisela häufig mit dem Fahrrad bis zu deren Zuhause in Wiershop. Schnell kamen sich die beiden näher. Am 11. April 1958 wurde schließlich in der Christuskirche geheiratet. Das ist inzwischen 65 Jahre her. Nun feiern der heute 87-jährige Arnold Guttmann und die 85-jährige Gisela eiserne Hochzeit.

Am Ehrentag steht nicht viel Programm an. Allerdings hat sich der stellvertretende Bürgervorsteher der Stadt Geesthacht, Peter Groh (65), zum Ehrenbesuch angekündigt. Die Feier mit der Familie steigt dann am Sonntag, 16. April im Restaurant „Holsteiner Hof“.

Das Hochzeitsfoto von Gisela und Arnold Guttmann, die seit 65 Jahren verheiratet sind.

Foto: Dirk Schulz

Wie genau der Heiratsantrag angelaufen ist, das wissen beide nicht mehr hundertprozentig genau. Nur dass Arnold bei Giselas Vater vorstellig wurde, erinnern die beiden, die in einer Wohnung in der Rudolf-Messerschmidt-Straße leben, noch ganz genau. Und dass es von Arnold zu jedem der vergangenen 64. Hochzeitstage einen Strauß Blumen für seine Gisela gab. „Und zum 50. Geburtstag habe ich 50 Rosen bekommen“, strahlt Gisela Guttmann.

Dass ihr Mann in Geesthacht landete, ist den Wirren nach dem Zweiten Weltkrieg zu verdanken. Dessen Familie landete nach der Flucht aus Schlesien zunächst in Thüringen, der Vater war verschollen. Erst 1949 gab es die Zusammenführung. Der Vater hatte nach der Kriegsgefangenschaft eine Stelle als Gärtner in der Klinik Edmundsthal erhalten.

Er arbeitete bei der Teppichfabrik, sie bei Bäcker Zimmer

Sohn Arnold wechselte nach der Ausbildung bei Norweb zur Norddeutschen Teppichfabrik, wo er bis zur Pensionierung 1999 blieb. Seine Frau brachte zunächst 1961 Sohn Karsten zur Welt und arbeitete anschließend 33 Jahre als Verkäuferin bei der Bäckerei Zimmer.

In der Freizeit trommelte Arnold Guttmann. Erst im Spielmannszug, später im Blasorchester und schließlich auch bei den „Original Geesthachter Elbbayern“, mit denen er auf manchem Oktoberfest auftrat. „Das Geld konnten wir gut gebrauchen“, räumt Gisela Guttmann ein. Das eiserne Hochzeitspaar ist gerne tanzen gegangen, hat gekegelt und ist viel verreist.

Heute hält sich die 85-Jährige mit zweimal Seniorengymnastik pro Woche beim Düneberger SV fit. Ihr Mann macht das über die tägliche Gänge zum Einkaufen – und freut sich, wenn er wieder zu Hause ist, über Giselas selbst gekochtes Essen.