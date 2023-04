Geesthacht singt: Am Sonnabend wird es beim Mitsingkonzert laut im KTS

Geesthacht. Was in anderen Städten schon für viel Freude und gute Laune gesorgt hat, soll jetzt auch wieder in Geesthacht klappen: ein Mitsingkonzert für alle startet am Sonnabend, 8. April, um 20 Uhr im Kleinen Theater Schillerstraße (KTS, Schillerstraße 33).

„Wo die Aktion ,Deine Stadt Singt’ aufspielt bleibt keine Stimme leise“, versprechen die Veranstalter. Und so will Chorleiter Sören Schröder die Teilnehmenden auch in Geesthacht dazu bringen, aus voller Kehle und mit viel Leidenschaft zu singen, sodass sie als größter Chor der Stadt zu hören sind. Tatsächlich hat Geesthacht ja bereits einmal bewiesen, dass die Stadt gut bei Stimme ist, füllte als Adventschor mit 500 Sängerinnen und Sängern schon das Geesthachter Stadion.

Geesthacht singt – ein buntes Liederrepertoire

Sören Schröder wird begleitet von seiner Solistin. Doch die Hauptakteure sind natürlich die Sängerinnen und Sänger. Während des 90-minütigen Mitsingkonzerts wird ein buntes Repertoire aus Popsongs, Oldies und Evergreens der letzten 50 Jahre Musikgeschichte gesungen. Die Liedtexte werden dabei ganz unkompliziert auf eine Leinwand projiziert. Notenlesen oder gesangstechnische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, denn Schröder zeigt mit seiner sympathischen Art und meist einem Augenzwinkern, wie die Titel gesungen werden.

„Nach dem fantastischen Weihnachtssingen im Dezember freuen wir uns riesig mit den Geesthachterinnen und Geesthachtern weiterzusingen“, sagt der Gesangsmotivator und ergänzt: „Wenn alle wiederkommen und noch jemanden mitschnacken, der oder die bisher noch nicht wusste, wie viel Spaß das Singen mit uns machen kann, dann gehen wir sehr erfüllt nach Hause.“

Niemand muss perfekt singen können, um teilnehmen zu können – allein der Spaß an der Sache zählt. Tickets gibt es im Vorverkauf für 15 Euro online unter www.deine-stadt-singt.de oder vor Ort im Kleinen Theater Schillerstaße. LL