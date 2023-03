Beim neuen Rewe in der Oberstadt tropft es durchs Dach

Die Arbeiten am Dach des neuen Rewe in der Oberstadt von Geesthacht laufen. Am rechten oberen Bildrand stehen Abdichtungsbahnen über.

Geesthacht. Einen Hürdenlauf beim Einkaufen mussten die Kunden des neuen Rewe-Markts in der Oberstadt von Geesthacht in der vergangenen Woche absolvieren. Zum Teil mitten in den Gängen hatten Mitarbeiter Eimer und Schlüsseln aufgestellt, um Wasser vom Dach aufzufangen. Im ganzen Laden waren es um die 20 Stück. Beim erst im vergangenen November eröffneten Neubau an der Hansastraße ist das Dach undicht. Die Mängel sollen in dieser Woche behoben sein.

Mehrere Zentimeter hoch stand das Wasser in den Eimern, als Anfang der vergangenen Woche Schnee auf dem Flachdach taute und Wasser von der Holzkonstruktion tropfte. Nach Informationen unserer Redaktion hat der Einzelhandelskonzern eine zweite Dachdeckerfirma beauftragt, um den Pfusch am Bau zu heben.

Rewe in der Oberstadt hat undichtes Dach

„Es ist richtig, dass im Markt in der Hansastraße Reparaturarbeiten am Dach stattfinden. Hier wird eine zweite Abdichtungsbahn angebracht, damit das Wasser zukünftig richtig ablaufen kann. Wir hoffen auf das Verständnis unserer Kunden und arbeiten mit Hochdruck an der Fertigstellung“, teilte ein Konzernsprecherin auf Anfrage mit.

Bereits die Eröffnung hatte sich um ein paar Wochen verzögert. Damals hatte der Bauleiter erklärt, das beim Bau des Daches einige Teile fehlten und Feuchtigkeit ins Gebäude gelangt war. Dem sei aber mit Trocknungsgeräten erfolgreich entgegen gewirkt worden. Dennoch tropfte es auch nach der Eröffnung vereinzelt vom Dach. Das ganze Ausmaß wurde aber erst nach dem Schneefall deutlich.

Ein gutes Jahr hatte Rewe gebaut, um den veralteten einzigen Supermarkt im bevölkerungsreichsten Ortsteil von Geesthacht zu erneuern. Einige Restarbeiten stehen noch aus. So fehlen bislang auch Behindertenparkplätze. Eine Überdachung für Fahrräder der Kunden, wie vereinzelt gefordert, ist nicht geplant.