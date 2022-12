Polizei Geesthacht: Diebe stehlen teure Baumaschine vom Straßenrand

Das schwere hydraulische Gerät stand zwei Tage lang am Grünen Weg in Börnsen. Mit dem Abtransport hatten die Diebe keine Mühe.

Ein Pulverisierer montiert an einen Bagger. Ein ähnliches Gerät wurde in Börnsen gestohlen.

Börnsen. Zwei Tage lang stand ein KfZ-Anhänger mit einer teuren Baumaschine geparkt auf dem Seitenstreifen am Grünen Weg in Börnsen. Am Dienstag, 27. Dezember, schließlich war er spurlos verschwunden, wie der Eigentümer gegen 22.30 Uhr bemerkte.

Die Polizei fahndet nun nach den Tätern. Sie müssen mit einem Auto vorgefahren, das Deichselschloss geknackt haben und dann mitsamt Anhänger und Baumaschine darauf davongefahren sein.

Polizei Geesthacht: Baumaschine vom Straßenrand gestohlen

Bei der Baumaschine handelt es sich um einen sogenannten Pulverisierer. Das zangenähnliche hydraulische Gerät wird an einen Bagger montiert und für Abbrucharbeiten verwendet. Der gestohlene Pulverisierer soll einen Wert von 32.000 Euro haben.

Die Kriminalpolizei in Geesthacht bitte um sachdienliche Hinweise unter 04152/800 30.