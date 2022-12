Geesthacht: Senior wollte helfen – 600 Euro weg

Die Polizei (Symbolfoto) warnt vor Trickbetrügern. In Geesthacht schlug ein Trickdieb in der Fußgängerzone zu.

Geesthacht. Seine Hilfsbereitschaft wurde einem Senior in Geesthacht jetzt schlecht gedankt. Der 84-Jährige wurde am Dienstag, 27. Dezember, um 11 Uhr in der Fußgängerzone in Höhe der Kreissparkasse Opfer eines Trickbetrügers. Die Polizei warnt vor der miesen Masche.

Der 84-Jährige hatte Geld abgehoben, das blieb von dem Ganoven offenbar nicht unbemerkt. Der Unbekannte sprach sein Opfer nach Verlassen der Bank in der Bergedorfer Straße in gebrochenem Deutsch an, bat um Kleingeld, um zu telefonieren.

Polizei Geesthacht: Senior von Trickdieb bestohlen

Als der Senior in seinem Portemonnaie nach Münzen kramte, wurde er ablenkt. Unbemerkt zog der Trickbetrüger 600 Euro heraus und entfernte sich. Das Fehlen der Scheine bemerkte das Opfer erst später. Der Dieb soll 30 bis 40 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß sein und eine sportliche Statur haben. Die Kriminalpolizei in Geesthacht bitte um sachdienliche Hinweise unter 04152/800 30.

Vor dem Hintergrund dieses Vorfalls warnt die Polizei aktuell vor derartigen Personen. Insbesondere bei lebensälteren Menschen versuchen die Täter immer wieder, mittels verschiedener Maschen und mit hoher Dreistigkeit an Bargeld zu kommen.

Die Polizei rät: „Lassen Sie Fremde beim Geldwechseln nicht in Ihre Geldbörse schauen. Wenn Sie als hilfsbereiter Mensch Fremden dennoch Geld wechseln möchten, halten Sie Abstand, damit der Bittsteller nicht in Ihrer Geldbörse ,beim Suchen hilft’“.

