Schöne Bescherung: SPD Geesthacht beschenkt Kinder von Tafel-Familien

Geesthacht. Der größte Wunsch wurde vom jüngsten Spender erfüllt. Willem (8), Enkel von SPD-Ratsfrau Christine Backs, stiftete sein altes Fahrrad an Kinder, die es nicht so gut haben wie er. Geputzt und technisch aufpoliert von Michael Backs (Seniorenbeirat) stand es als grüner Blickfang vor dem ansonsten in Rot gehaltenen Gabentisch, den die Geesthachter SPD einen Tag vor Heiligabend im Innenhof des Förderzentrums am Neuen Krug aufgebaut hatte.

Der Ortsverein der SPD hatte Anfang November auf Initiative von Ingrid Brunn, einem langjährigen Mitglied, eine Wunschzettelaktion gestartet. In Zusammenarbeit mit der Lebensmittelausgabe der Geest-Küche und deren Leiterin Irene Halaftris-Grube sollen auch Kinder aus bedürftigen Tafel-Familien eine Bescherung erleben.

Wunschzettel mit Klassikern wie Barbie-Puppen, Lego, Playmobil und Fußbällen

Die Familien oder die Kinder konnten zwei Wünsche bis 20 Euro auf einen Wunschzettel schreiben, einer davon wurde erfüllt. 41 Wunschzettel wurden am Ende abgegeben. Dabei waren Klassiker wie Barbie-Puppen und Lego, Playmobil, Zauberwürfel und Fußbälle, aber auch Textilien, Schuhe und Schminksachen.

Die SPD hat dann Spenden gesammelt, um die Wünsche erfüllen zu können, bei ihren Mitgliedern und im Freundes- und Bekanntenkreis. Die Hilfsbereitschaft war groß – alle Wünsche konnten erfüllt und schön verpackt werden.

Im nächsten Jahr einen Weihnachtsbaum für die Wunschzettel?

Zudem standen einige Reserve-Geschenke in Form von Gutscheinen und Schoko-Weihnachtsmännern für Kinder bereit, die vergessen hatten, ihren Wunschzettel abzugeben. Der ReWe-Markt in der Oberstadt spendete zudem großzügig Käse für die Lebensmittelausgabe und das Weihnachtsessen.

Im Januar 2023 könnte die Aktion ausgewertet und dann geschaut werden, ob vielleicht eine größere Aktion daraus werden kann. Es gab schon erste Angebote für eine Unterstützung, um zum Beispiel einen Weihnachtsbaum für Wunschzettel aufzustellen.

