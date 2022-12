Geesthacht: Einbrecher auf Beutezug in Fußgängerstraße

Zwei Versuche scheiterten, einmal kamen die Einbrecher ins Innere eines Ladens in Geesthacht. Was dann geschah, überrascht.

Geesthacht. Einbrecher suchten die Fußgängerzone der Bergedorfer Straße in Geesthacht heim. In der Nacht von Mittwoch,21. Dezember, auf Donnerstag, 22. Dezember, versuchten Unbekannte gewaltsam über die Eingangstüren in die Geschäftsräume der Arko- und Tchibo-Filialen einzudringen, was ihnen aber misslang.

Tatzeitraum war zwischen Geschäftsschließung und Geschäftsöffnung

Erfolg hatten die Täter bei Ernstings Family. Sie verließen die Räume aber ohne Beute. Ob sie ausschließlich auf Geld aus waren, gestört wurden oder andere Gründe vorliegen, ist unklar. Die Ermittler suchen Zeugen, die an den Tatorten Beobachtungen gemacht haben. Als Tatzeitraum gilt die Zeit zwischen Geschäftsschließung und Geschäftsöffnung, also zwischen 18.30 Uhr und 8.45 Uhr.

Alarmanlagen schlugen nicht an, die Schäden wurden erst durch eintreffendes Personal am nächsten Morgen entdeckt. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nehmen die Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 04152/8003 entgegen.