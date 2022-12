Dampflok Karoline: Der Weihnachtsmann beschenkt Kinder während der Fahrt

Bei der letzten Fahrt in diesem Jahr ist ein besonderer Gast an Bord. Wo die historische Lok hält und wofür es Geschenke gibt.

Geesthacht. Der Weihnachtsmann kommt mal wieder zum Zug – am vierten Adventswochenende ist er Passagier an Bord der historischen Dampflok Karoline. Der Museumszug der Arbeitsgemeinschaft Geesthachter Eisenbahn pendelt am 17. und 18. Dezember anlässlich der traditionellen Weihnachtsfahrten zwischen Bergedorf und Geesthacht und lässt diesmal die Strecke nach Krümmel aus.

Der Weihnachtsmann ist bei allen Fahrten von Bergedorf Süd (am Frascatiplatz, Neuer Weg 39) in Richtung Geesthacht (Bahnstraße 45) dabei, für ein von den kleinen Fahrgästen vorgetragenes Gedicht oder Lied gibt es eine kleine Belohnung.

Weihnachtsfahrten: Dampflok Karoline hält auch in Escheburg und Börnsen

Abfahrtzeiten sind am Sonnabend und Sonntag ab Geesthacht um 10.30 Uhr, 12.30 Uhr und 14.30 Uhr, ab Bergedorf Süd um 11.20 Uhr, 13.20 Uhr und 15.20 Uhr. Weitere Haltepunkte sind an den alten Bahnhöfen in Escheburg und Börnsen. Die Fahrkarten kosten für eine Tour jeweils vier Euro, Kinder von vier bis 14 Jahren zahlen die Hälfte, Hunde kosten jeweils einen Euro.

Für Gruppen von mindestens sechs Erwachsenen gibt es an den Bahnhöfen in Bergedorf Süd und Geesthacht ermäßigte Gruppenfahrscheine. Nähere Informationen im Internet unter www.geesthachter-eisenbahn.de sowie an Betriebstagen unter Tel. 04152/778 09. Die nächsten Fahrten sind dann am 18. und 19. Februar.