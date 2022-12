Zwei maskierte Räuber überfallen Getränkemarkt in Geesthacht – Polizei sucht Zeugen

Geesthacht. Ein Getränkemarkt an der Straße Gerstenblöcken in Geesthacht ist am Sonnabend, 10. Dezember, von zwei Räubern überfallen worden. Die zwei maskierten Täter betraten gegen 20.25 Uhr den Getränkemarkt und steuerten sofort den Verkaufstresen an. Einer der beiden zückte ein Messer, bedrohte die 21 Jahre alte Angestellte und forderte Bargeld.

Nachdem die Frau die Kasse geöffnet hatte, entnahm der Räuber einen geringen dreistelligen Betrag. Danach steckte er noch Zigaretten aus der Auslage ein. Der zweite Täter packte währenddessen mehrere Shishas ein. Anschließend flüchteten beide Männer zu Fuß.

Polizei in Geesthacht sucht nach Raubüberfall Zeugen

Kurz darauf beobachteten Zeugen zwei komplett schwarz gekleidete Männer, die vom Richtweg in Richtung Siedlerweg liefen. Die Täter sind etwa 20 bis 25 Jahre alt. Einer der Räuber ist schlank, trug eine Jacke mit Kapuze und hatte eine LIDL-Tasche dabei. Er sprach deutsch mit Akzent. Der zweite Täter ist kräftigerer, trug vermutlich eine Nike-Jacke mit weißem Abzeichen auf der rechten Brust. Er hatte eine blaue IKEA-Plastiktasche bei sich.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der Spürhunde halfen, verlief ohne Erfolg. Die Angestellte blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die die beiden Männer bei auf ihrem Fluchtweg beobachtet haben oder Angaben zur Tat machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04152/8003-0 entgegen.