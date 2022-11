Geesthacht: Wilhelm Misselhorn ist seit 62 Jahren Mitglied in der SPD

Geesthacht. Als Wilhelm Misselhorn am 1. Juni 1960 in die SPD eintrat, ähnelte die politische Großwetterlage der heutigen. Der Vietnamkrieg tobte, die Kuba-Krise zwei Jahre später sollte die Welt an den Rand eines Atomkriegs bringen. Und die Sozialdemokraten bereiteten mit dem Godesberger Programm den Weg in den Aufbruch vor. Auch Wilhelm Misselhorn wollte gestalten – und ist den Sozialdemokraten bis heute treu geblieben. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause nahm die Geesthachter SPD nun die Ehrung ihrer langjährigen Mitglieder wieder auf – allen voran der heutige 93-jährige Misselhorn.

Gemeinsam mit den beiden Geesthachter SPD-Vorsitzenden, Katrin Fischer und Muammer Kazanci, würdigte der Fraktionsvorsitzende der Landes-SPD, Thomas Losse-Müller, 14 SPD-Mitglieder in Tesperhude für ihre langjährige Mitgliedschaft. Zusammen kommen sie auf 610 Jahre in der SPD, plus einige zusätzliche Jahre wegen der coronabedingten Verspätung der Ehrung.

SPD-Landesvorsitzende nahm erst eine Ehrung für 60 Jahre Mitgliedschaft vor

„Ich habe die SPD-Landesvorsitzende gefragt, ob Ehrungen für 60 Jahre SPD-Mitgliedschaft öfter vorkommen. Sie berichtete, dass sie selbst erst eine solche Ehrung vornehmen konnte. Insofern freue ich mich sehr, dass ich heute Wilhelm Misselhorn für 60 Jahre Treue zur SPD ehren darf“, sagte Thomas Losse-Müller in seiner Würdigung.

Er übergab gemeinsam mit Katrin Fischer die goldene Ehrennadel und die von den Parteivorsitzenden Lars Klingbeil und Saskia Esken unterschriebene Urkunde. Zudem wurden geehrt: Heinrich Sievers, Jens Dürkop, Thomas Jerratsch, Peter Jordan, Hans-Jürgen Richter und Dr. Karl-Heinz Pospischil (alle 50 Jahre); Helmuth Burmeister, Bernward und Gabriele Peterburs, Thomas Schliemann, Helmut Siepelt und Heike Treffan (alle 40 Jahre). Eine Urkunde für 10 Jahre SPD-Treue gab es für Helene Dürkop. pal