Spendenlauf und Halloween-Fest für die große Projektwoche

Geesthacht. In politisch unruhigen Zeiten wie diesen ist eine Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg wichtiger denn je. Das Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) Geesthacht hat seine nächste internationale Projektwoche im Herbst 2023 dann auch in Anlehnung an die Umwelt-Aktivistin Greta Thunberg unter das Motto „Friendship for Future“ gestellt.

Für die Ausrichtung des schulischen Großereignisses vom 23. bis zum 30. September 2023, zu dem sich sechs Partnerschulen angekündigt haben, wird viel Geld benötigt, das über den Förderverein „Verein der Freunde des OHG“ bei mehreren Veranstaltungen gesammelt wird.

Halloween-Fest mit Tombola und Disco am Otto-Hahn-Gymnasium

So steigt am Donnerstag, 27. Oktober, ein großes Halloween-Fest mit Tombola und Disco am Otto-Hahn-Gymnasium. Vor den Herbstferien gab es bereits einen großen Spendenlauf auf dem Menzer-Werft-Platz. „Die gesamte Schulgemeinschaft, auch unsere DaZ-Schüler und einige Eltern, waren dabei“, betont Studienrat Michael Francke, der am OHG Koordinator der Europaschule ist. Welche Summe bei dem Spendenlauf erzielt wurde, steht noch nicht endgültig fest.

Dem Geesthachter Gymnasium wurde der Titel „Europaschule“ 1996 als einer der ersten Schulen in Schleswig-Holstein verliehen. Partnerschaften gibt es zu Schulen in Hoogezand (Niederlande, seit 1962), Plaisir (Frankreich, 1977), Tatabanya (Ungarn, 1989), Smolensk (Russland, 1989), Cincinnati/Ohio (USA, 1997), Olsztyn (Polen, 1999) und Kalmar (Schweden, 2007). Mit Ausnahme von Smolensk werden pro Partnerschule etwa 15 Kinder ab etwa 13 Jahre plus Lehrer erwartet. „Multinationale Begegnungen gehören neben den bilateralen Austauschprogrammen zu den Eckpfeilern der Aktivitäten“, sagt Francke.