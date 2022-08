Radeln in der Region: Viel Natur verspricht die 35 Kilometer lange Tour. Den „Barumer Goldschatz“ gibt es leider nicht zu sehen.

Radeln in der Region Per Fahrrad von Geesthacht zum Barumer See

Geesthacht/Barum. Eine Fahrradtour auch für Ungeübte bieten der ADFC Geesthacht und unsere Zeitung am Sonnabend, 3. September an. Die Teilnehmer starten gegen 13 Uhr am Expert-Parkplatz (Heuweg 86) zu einer etwa 35 Kilometer langen Fahrt.

Eine Herausforderung ist die zweimalige Querung der Geesthachter Elbbrücke: Deren Befahrbarkeit ist bedingt durch die Bauarbeiten weiterhin eingeschränkt. Auf dem Elberadweg gelangen die Teilnehmer dann bis nach Tespe, von dort aus geht es durch die Elbmarsch.

Radeln in der Region: Zurück geht es entlang der Ilmenau

Das Ziel der Gruppe ist der gut 2000 Einwohner zählende Ort Barum im Landkreis Lüneburg, beziehungsweise der schön gelegene Barumer See. Genau genommen ist der Teil des Flüsschens Neetze, das sich nördlich des Ortes seenartig erweitert und besonders an warmen Tagen ein Geheimtipp ist.

Die Route führt am Barumer See entlang, dort wird eine Pause eingelegt. Geplant ist die Einkehr im Hofcafé Marschendeel im erstmals im Jahr 1260 erwähnten Hunden. Zurück geht es ein Stück entlang der Ilmenau, die vor allem von Paddlern stark frequentiert wird. Wer hofft, einen Blick auf den 1926 entdeckten, bronzezeitlichen „Barumer Goldschatz“ zu erhaschen, wird enttäuscht: Die Fundstücke lagern im Landesmuseum in Hannover.

Die Teilnahme ist kostenlos, wer mag, steckt Geld in eine Spendendose

Die Radler sind die meiste Zeit auf festem Belag unterwegs, nur kurze Teilstücke sind unbefestigt. Die Organisatoren um Ekkehard Gertig empfehlen den Teilnehmern, Fahrradhelme zu tragen. Die Anmeldung läuft über E-Mail – ekkehard.gertig@gmx.de – oder per Telefon: 0177/678 38 36. Die Teilnahme ist kostenlos, wer mag, steckt Geld in eine Spendendose.

