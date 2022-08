Stadtwerke-Chef stellt sich Fragen zur Gasversorgung

Geesthacht. Die politische Sommerpause in Geesthacht endet in der kommenden Woche. Gleich der Hauptausschuss am Donnerstag, 18. August (18 Uhr, Ratssaal im Rathaus) widmet sich einem Thema, das allen unter den Nägeln brennt: Was ist, wenn die Gaslieferung aus Russland zum Erliegen kommt?

„Eine Prognose für die kommenden Monate und vor allem für den Winter kann niemand absehen“, meint der Hauptausschussvorsitzende Arne Ertelt (CDU). „Und ob die Gasspeicher entsprechend für die Heizperiode ausreichend für Wohnungen und Unternehmen gefüllt sein werden, bleibt fraglich“.

Energiekrise: Viele Fragen zum Thema Gas

So hat er für die Sitzung den Geschäftsführer der Geesthachter Stadtwerke Markus Prang eingeladen. Arne Ertelt: „Es sind viele Fragen zu diskutieren. Wird die Gasmenge für die Kunden der Stadtwerke ausreichend sein, um die kalte Jahreszeit zu überstehen? Wird es zu einer Zuteilung kommen, wenn die Mengen an Gas nicht ausreichend sind? Wie wirkt sich die Situation auf die Stadtwerke Geesthacht wirtschaftlich aus?“

Zudem auf der Tagesordnung: die Berichterstattung von Dr. Marouane Sayih zum GITZ.