Kultursommer am Kanal

Kultursommer am Kanal In Geesthacht: Wiedersehen mit dem Zauberberg

Die Schauspieler Bertram Bollow (l.) und Eser Duran stellen jeweils Hans Castorp dar, der sich in den roten Fäden seiner Gedankenknäuel verstrickt.

Die Premiere beim Kultursommer am Kanal im Vorjahr war ausverkauft. Nun gibt es doppelt so viele Plätze. Was die Zuschauer erwartet.