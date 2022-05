Polizei Geesthacht: Handtaschenräuber in Discountern unterwegs

Geesthacht. Erst zu Lidl, dann zu Aldi – oder umgekehrt. Am Wochenende haben erneut Handtaschenräuber nacheinander die Discounter in Geesthacht heimgesucht. Hier werden ihre Taten nicht von Überwachungskameras aufgezeichnet. Am Sonnabend gegen 11 Uhr wurde zunächst einer unvorsichtigen 76-Jährigen in der Lidl-Filiale an der Spandauer Straße die im Einkaufswagen abgelegte Handtasche gestohlen.

„Hierbei ist viel Bargeld weggekommen“, sagt die Polizei. Unmittelbar danach gegen 11.05 Uhr passierte einer 65-Jährigen im Aldi-Markt am Schleusenkanal neben Famila das Gleiche. Vermutet wird, dass sich der Täter unmittelbar nach dem Diebstahl bei Lidl zum nur 700 Meter entfernten Aldi aufgemacht hat. Ein Vorgang, der bei der Polizei mittlerweile nur zu gut bekannt ist.