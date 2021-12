Unfall in Geesthacht: Mann (83) stürzt bei Vollbremsung im Bus

Die Geesthachter Stadtverwaltung will die Kreuzung An der Post entschärfen. Die Verengung von zwei auf eine Fahrspur soll künftig bereits vor der Ampel erfolgen.

Unfall in Geesthacht Vollbremsung: Mann (83) stürzt im VHH-Bus

Geesthacht. Wenn sich in Geesthacht die Bundesstraße 5 hinter der Kreuzung an der Post in Richtung Bergedorf auf eine Fahrspur verengt, kommt es immer wieder zu brenzligen Situationen im Straßenverkehr. Es gibt bereits Pläne für eine Entschärfung.

Senior stürzt bei Vollbremsung im HVV-Bus

Am Donnerstag, 8. Dezember, gegen 10.50 Uhr war es aber mal wieder so weit: Der Fahrer eines Linienbusses musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit einem weißen Transporter zu verhindern. Dieser hatte versucht, den Bus auf den letzten Drücker zu überholen. Bei dem Bremsvorgang stürzte ein 83- Jähriger aus der Nähe von Geesthacht im Bus und wurde leicht verletzt. Der Fahrer des Transporters entfernte sich vom Unfallort.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Geesthacht unter der Telefonnummer: 04152/ 80 03-0 entgegen.