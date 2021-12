Corona: Große Impfaktion am Wochenende in Geesthacht

Corona Große Impfaktion in Geesthacht: So läuft’s am Wochenende

Geesthacht. Geimpft oder nicht geimpft? Von dieser Frage hängt ab, wie schnell wir die Corona-Pandemie stoppen und vor allem die schweren Verläufe nach einer Infektion mit Covid-19 eindämmen können. Die Antwort, die Frank Techet von der Stadtapotheke in Geesthacht darauf gibt, lautet: „Gee impft“.

Corona: Große Impfaktion am Wochennde in Geestacht

Hinter diesem Wortspiel verbirgt sich eine große offene Impfaktion in Geesthacht, die Techet ins Leben gerufen hat. Auf seinen Aufruf hin haben sich viele Ärzte gemeldet, die mithelfen wollen, noch vor Weihnachten an zwei Wochenenden so viele Menschen wie möglich gegen das Coronavirus zu impfen.

Stadtverwaltung unterstützt Impfaktion: Viele Bürger sollen mobilisiert werden

Die Stadtverwaltung unterstützt die Aktion, die am Sonnabend um 9 Uhr beginnt und stellt Räumlichkeiten. „Es ist in kurzer Zeit sehr viel auf die Beine gestellt worden. Jetzt müssen nur noch viele Personen das Impfangebot annehmen“, sagt Bürgermeister Olaf Schulze. Mit Aushängen in der Stadt, Aufruf in den sozialen Medien und diesem Zeitungsbericht sollen viele Bürger mobilisiert werden.

An zu wenig Impfstoff liegt es nicht. 400 Vial, also Impfstoff-Fläschchen, des Vakzins von Moderna stehen zur Verfügung. Damit könnten 4000 Erst- und Zweitimpfungen oder 8000 „Booster“-Impfungen durchgeführt werden. Erklärung: Bei einer Impfauffrischung wird nur die halbe Menge benötigt.

Frank Techet weiß: Sind die Regeln zu kompliziert, verlieren manche Impfwillige die Lust und kommen nicht. Techet sagt: „Bei Gee impft soll alles möglichst einfach sein.“ Die wichtigsten Fragen in der Übersicht.

Wann und wo wird geimpft?

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Sonnabend und Sonntag von 9 bis 19 Uhr in der Al­fred-Nobel- Schule (Neuer Krug 37-39) in Geesthacht. Der Zugang erfolgt über einen ausgeschilderten Seiteneingang rechts vom Haupteingang. Pro Schicht impfen je vier Ärzte, darunter mindestens eine Frau.

Welcher Impfstoff ist vorhanden?

Bei „Gee impft“ gibt es ausschließlich das Vakzin von Moderna. Das hat auch praktische Gründe. „Biontech habe ich nur in sehr geringen Mengen. Ich möchte niemandem zumuten, umsonst lange anzustehen, und dann ist uns der Impfstoff ausgegangen“, sagt Frank Techet. Bei Moderna kann er garantieren, dass für alle genug vorhanden ist.

Wer kann sich impfen lassen?

Moderna ist derzeit Personen ab 30 Jahren vorbehalten. Das heißt für „Gee impft“: Wer am Impftag mindestens 30 Jahre ist, bekommt seine Erst- oder Zweitimpfung. Letztere gibt es vier Wochen nach der ersten Spritze. Wer sich eine Auffrischungsimpfung, den sogenannten „Booster“ abholen will, dessen Zweitimpfung muss mindestens fünf Monate zurückliegen. Der Wohnort spielt keine Rolle.

Brauche ich einen Termin?

Nein. Einfach vorbeikommen genügt. Es werden auch überhaupt keine Termine vergeben.

Was muss mitgebracht werden?

Krankenkassenkarte und Impfausweis sind mitzubringen. Wer zum ersten Mal geimpft wird, wird gebeten den ausgefüllten Anamnesebogen mitzubringen. „Das spart immens Zeit, und wir können mehr Menschen impfen“, sagt Frank Techet. Den Bogen gibt es zum Beispiel auf der Homepage des Robert-Koch-Instituts (rki.de). Einfach als Suchbegriffe „Anamnese“ und „Corona“ eingeben.

Ich kann an diesem Wochenende nicht. Gibt es weitere Alternativen, sich ohne Termin impfen zu lassen?

Ja. Am 18./19. Dezember geht die Aktion „Gee impft“ am gleichen Ort unter gleichen Voraussetzungen weiter. Ohne Termin kann auch ein mobiles Impfteam der kassenärztlichen Vereinigung am Donnerstag, 9. Dezember, im Jobcenter Schwarzenbek und vom 15. bis 17. Dezember im Oberstadttreff Geesthacht (jeweils 9 bis 17 Uhr) aufgesucht werden.

Ich habe keine Zeit, lange zu warten. Wer impft mit Termin?

In den stationären Impfstellen, den früheren Impfzentren etwa am Dialogweg in Geesthacht, gibt es den Piks nur mit Termin. Diesen bekommt man auf impfen-sh.de. In den Impfstellen gilt: Geboostert wird mit Moderna, Biontech ist Erstimpflingen vorbehalten. Auch niedergelassenen Ärzte impfen, aber nicht alle. Eine Übersicht über die teilnehmenden Mediziner in der Nähe gibt es auf arztsuche.kvsh.de.