Amt Hohe Elbgeest richtet drei Corona-Teststationen ein

Aumühle/Dassendorf/Escheburg. Das Amt Hohe Elbgeest richtet wieder Corona-Teststationen ein: In Kooperation mit der Firma Arentis werden jetzt in Aumühle, Dassendorf und Escheburg die kostenlosen Bürgertests angeboten. Zum Einsatz kommen anerkannte Antigen-Schnelltests. Die Wartezeit auf das Ergebnis beträgt 15 Minuten, die Tests sind 24 Stunden gültig. Getestet wird nur, wer symptomfrei ist.

Seit der Entscheidung, 3G am Arbeitsplatz und in wenigen Bereichen des öffentlichen Lebens einzuführen – vielfach gilt mittlerweile 2G –, ist der Bedarf an Teststationen wieder stark gestiegen. Besonders im ländlichen Bereich war es nicht einfach, schnell einen Testtermin zu bekommen. Selbsttests zu Hause werden in öffentlichen Bereichen nicht mehr anerkannt.

Drei Corona-Teststationen im Amt Hohe Elbgeest

Wer am Arbeitsplatz einen Test vorlegen oder sich für ein Familientreffen Sicherheit verschaffen möchte, hat jetzt im Bereich des Amtes an drei Stellen Gelegenheit: Getestet wird in Dassendorf im ehemaligen Rewe-Markt (Falkenring 1), in Escheburg im Gemeindezentrum am Hofweg 6, in Aumühle im Rathaus an der Bismarckallee 21.

Vorausgegangen war die Suche nach passenden Räumen, der Kooperationspartner stand fest: „Wir haben wieder bei der Firma Arentis angefragt, weil wir im Sommer gute Erfahrungen gemacht haben“, berichtet Simone Kelling, Leiterin des Ordnungsamtes. Es gab zwar im Sommer die Teststation in Aumühle im Restaurant Italia, aber aufgrund der schlechten Beheizbarkeit können diese Räume nicht mehr genutzt werden. Um erfolgreich testen zu können, ist eine konstante Raumtemperatur notwendig.

„Wir arbeiten mit je drei Mitarbeitern an den Stationen“, erklärt Kerstin Kleenworth, deren Mann Niels Inhaber von Arentis ist. Sie hat dafür gesorgt, dass alle Mitarbeiter erneut medizinisch geschult wurden. Die Räume dafür hat die Freiwillige Feuerwehr Dassendorf zur Verfügung gestellt. An der Anbindung an die Corona-Warn-App wird gearbeitet. Für Weihnachten und Silvester sind Sonderöffnungszeiten geplant.

Alle Infos zu den Stationen sind unter www.wirtestendich.com zu finden.

