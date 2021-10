Geesthacht: Audi-Fahrer flüchtet nach Unfall auf B 5

Der Fahrer eines schwarzen Audi OZ ist am Sonntagmorgen von der Fahrbahn abgekommen. Er richtete Schaden an und flüchtete.

Geesthacht. Der Fahrer eines schwarzen Audi OZ mit Hamburger Kennzeichen ist am Sonntag um 8.30 Uhr auf der Bundesstraße 5 in Höhe des Geesthachter Pumpspeicherbeckens von der Fahrbahn abgekommen. Dabei durchgepflügte der Audi, der in Richtung Geesthacht unterwegs war, auf 70 Metern die Bankette am Straßenrand und beschädigte auch einen Leitpfosten. Der Fahrer flüchtete. Er ließ den Wagen, dessen Halter der Polizei bekannt ist, stehen.

Nun suchen die Beamten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum Fahrzeugführer machen können. Hinweise nimmt die Polizei Geesthacht unter der Nummer 04152/800 30 entgegen.