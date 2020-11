Im Dezember erstrahlen auch wieder die Rathausfenster

Geesthacht. Zum 1. Dezember verwandeln sich die Fenster des Geesthachter Rathauses erneut nach und nach in einen riesigen Adventskalender. Zusammen mit dem Weihnachtsbaum auf dem Vorplatz wird so bis zum 6. Januar für eine festliche Atmosphäre mit besonderem Lichterglanz gesorgt. „Wir haben entschieden, dass die Fenster über das Weihnachtsfest hinaus erleuchtet bleiben. Viele Menschen machen gerade dunkle Zeiten durch, auch wegen Covid-19. Da ist es doch umso schöner, ein ,Licht am Horizont’ zu entdecken“, meint Bürgermeister Olaf Schulze (SPD).

Die Idee wurde im vergangenen Jahr von Kerstin Reinhardt, die in der Stadtverwaltung für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, sowie dem Personalrat der Stadtverwaltung erstmalig umgesetzt und fand großen Zuspruch. „Täglich von 5 bis 9 Uhr sowie von 16 bis 23 Uhr erhellen immer mehr LED-Doppelsterne die Fenster unserer Büros zum Rathausvorplatz“, erklärt Kerstin Reinhardt das Vorhaben: „Damit auch alles reibungslos klappt, werden Zeitschaltuhren genutzt.“