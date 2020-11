Geesthacht. Der Schock bei Hermann Koopmann saß tief. Als der 85-Jährige in Geesthacht am Montag mit seinem Auto den steilen Richtweg stadteinwärts befuhr, krachte ihm kurz vor dem Ende des rechter Hand liegenden Stadtwaldes etwa auf Höhe der Hausnummer 92 die Krone eines rund 20 Zentimeter dicken Baumes auf sein Dach. Der Stamm war knapp über dem Wurzelansatz verfault und umgekippt. „Auf die andere Straßenseite konnte ich nicht ausweichen. Da war Verkehr“, berichtet der Rentner.

Koopmann kam noch einmal mit dem Schrecken davon. Der Schaden an seinem Auto, bei dem die Windschutzscheibe gesprungen ist und Beulen im Lack sind, beläuft sich auf rund 1800 Euro. Das Geld hätte der Geesthachter von der Stadt zwar gern wieder. Noch ist aber unklar, ob es sich um einen Fall von höherer Gewalt handelt und die Versicherung zahlen muss.

Förster warnt: Solche Fälle werden häufiger vorkommen

Doch noch mehr als das Geld war Koopmann ein anderes Thema wichtig: „Auf dem Richtweg sind immer viele Schulkinder unterwegs. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn der Baum dann umgefallen wäre“, so der 85-Jährige sorgenvoll.

Für die Pflege des Stadtwaldes zuständig ist Förster André Guiard aus Hamwarde. Der hatte von dem Vorfall erst am Mittwoch erfahren und noch keine Gelegenheit, sich das Geschehen vor Ort anzusehen. Generell gilt aber: Jeder Waldrandbereich, besonders an Straßen und Wegen, wird einmal im Jahr kon­trolliert. Nicht weit vom Unfall entfernt, im Marksweg Richtung Hohenhorn, waren er und seine Kollegen erst kürzlich. Die Kontrolle an der Unfallstelle im Richtweg erfolgte Anfang des Jahres.

„Das muss leider ein unglücklicher Zufall gewesen sein“, vermutet Guiard. „Aber in Zukunft wird so etwas deutlich häufiger vorkommen. Die Bäume sind wegen des Klimawandels größeren Strapazen wie Trockenheit und Stürmen ausgesetzt“, warnt der Förster.