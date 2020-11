Geesthacht. Die wichtigste Erkenntnis des Corona-Lockdowns im Frühjahr lautete: Schulen und Kindertagesstätten sollen diesmal unbedingt geöffnet bleiben. Und im Falle einer Ansteckung sollen möglichst nur einzelne Klassen in Quarantäne geschickt werden. Diese Maßnahme mussten zuletzt häufiger angeordnet werden. An der Bertha-von-Suttner-Schule in Geesthacht befindet sich inzwischen die gesamte Oberstufe (Klassen 11 bis 13) und mehrere Lehrer im Homeschooling, nachdem insgesamt sechs Schüler positiv getestet worden waren. Wohlgemerkt: davon ist nur ein Teil in Quarantäne.

„Das Infektionsgeschehen ist von außen in die Schule hereingetragen worden“, betont die stellvertretende Schulleiterin Karen Osnabrügge. „Davor ist niemand gefeit“, weiß Kirsa Siegemund, die Schulleiterin des Geesthachter Otto-Hahn-Gymnasiums. An ihrer Schule sind aktuell noch fünf Lehrer und eine sechste Klasse in häuslicher Isolation.

Immer mehr Schüler aus dem südlichen Herzogtum unter Quarantäne

Zu beobachten ist: Analog zu den gestiegenen Infektionszahlen häuft sich an den Schulen im südlichen Kreis die angeordnete Quarantäne. Seit dem 20. Oktober sprach das Gesundheitsamt diese in zehn Fällen mit mindestens einem positiv Getesteten aus.

Am Dienstag gab es im gesamten Herzogtum Lauenburg 17 neue Fälle. Die Gesamtzahl steigt auf 643. Die Inzidenz sinkt derweil zu Mittwoch von 63,6 auf 55,0. „Die 34 Fälle vom vergangenen Dienstag fallen raus“, sagt Sprecher Tobias Frohnert. Auf einen deutlichen Knick nach unten hofft er derweil erst am Ende der kommende Woche. „Aber nur, wenn sich die Leute an die Regeln halten.“

In Quarantäne:

20. Oktober: Gymnasium Wentorf (17 Schüler+5 Lehrer)

24. Okt.: Gemeinschaftsschule Wentorf (17+1), OHG Geesthacht (57+8)

26. Okt.: Dalbek-Schule Börnsen (43+12)

27. Okt.: Gymnasium Schwarzenbek (19+10), BVS-Geesthacht (22+0)

28. Okt.: Grund- und Gemeinschaftsschule Schwarzenbek (23+2)

29. Okt.: Gymnasium Wentorf (17+5)

30. Okt.: Bertha-von-Suttner-Schule Geesthacht (60+11)

31. Okt.: Nordostschule Schwarzenbek (42+9)