Geesthacht. Einer 74 Jahre alten Corona-Patientin ging es am Sonntag bei ihrer Aufnahme ins Geesthachter Johanniter-Krankenhaus so schlecht, dass sie direkt auf die Intensivstation gebracht wurde. Eine weitere Patientin wird auf der Isolierstation behandelt.

Am 31. Oktober gab es im Kreis Herzogtum Lauenburg 613 bestätigte Corona-Fälle, davon allein mehr als 200 aus den letzten beiden Oktoberwochen. An der Nordostschule in Schwarzenbek sind 41 Schüler aus einer ersten und vierten Klasse sowie neun Lehrer in Quarantäne geschickt worden.

Kontaktdaten der Schüler werden noch am Sonntag ermittelt

Nach einem positiven Fall in einer elften Klasse an der Geesthachter Bertha-von-Suttner-Schule wurden auch am Sonntagnachmittag noch die Kontakte ermittelt, damit die betroffenen Schüler und Lehrkräfte am Montag nicht in die Schule kommen.

Der Inzidenzwert im Kreis lag am Sonntag bei 60,6. Von Montag an gelten die neuen, bundeseinheitlichen Corona-Regeln. In Schwarzenbek wurde der Bereich, in dem eine Mundschutzpflicht besteht, erweitert. Neben dem Bereich am Ritter-Wulf-Platz gehören nun auch die Geschäfte zwischen Lauenburger und Schmiedestraße dazu.