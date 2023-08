Flohmarkt mit 200 Ständen: Wo Schnäppchenjäger fündig werden

Der Straßenflohmarkt in Aumühle ist beliebt. Am 3. September wird er wieder aufgebaut. Allerdings an anderer Stelle als gewohnt.

Aumühle. „Super wie immer – nur woanders“, so lautet das Motto für den beliebten Straßenflohmarkt in Aumühle, der für Sonntag, 3. September, von 12 bis 16 Uhr geplant ist. Wegen der Vollsperrung im Haidrath kann der Flohmarkt nicht wie gewohnt in der Großen Straße stattfinden. Die Verkäufer werden ihre Stände an der Bismarckallee, am Berliner Platz und am Bismarckturm aufbauen.

Organisiert wird der Straßenflohmarkt, der in diesem Jahr zum 16. Mal stattfindet, vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Aumühle. Der Verein wurde 2016 gegründet, um die Feuerwehr bei Anschaffungen zu unterstützen, die nicht über die Gemeindekasse abgedeckt sind.

Flohmarkt in Aumühle mit rund 200 Ständen

Schnäppchenjäger können sich auf rund 200 Flohmarktstände freuen. „Dazu bietet die Aumühler Feuerwehr Currywurst und Pommes an“, sagt Erhard Bartels, Vorsitzender des Fördervereins. Der Round Table Sachsenwald ist mit Kaffee und Kuchen dabei, für Kinder soll es eine Hüpfburg geben. Mit dem Erlös des Flohmarktes möchte der Förderverein ein Smartboard anschaffen. „Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 9000 Euro“, so Bartels

Damit der Flohmarkt entspannt von 12 bis 16 Uhr über die Bühne gehen kann, ist zwischen 9 Uhr und 17 Uhr die Bismarckallee ab Ecke Bergstraße für den allgemeinen Autoverkehr gesperrt, es herrscht Parkverbot. Birkenstraße und Sleener Straße werden zu Sackgassen, die Einfahrt ist nur Anwohnern erlaubt.

Bismarckstraße wird für den Verkehr gesperrt

Für Standinhaber ist die Anfahrt zum Flohmarkt ausschließlich über die Einfahrt Bergstraße möglich, für die Ausfahrt ist die Alte Hege vorgesehen. Mitglieder der Jugendfeuerwehr sind als Einweiser vor Ort. Für den Aufbau der Stände ist das Zeit von 10 bis 11.30 Uhr vorgesehen. Stände sind ausschließlich auf den Gehwegen erlaubt.

Als offizieller Parkplatz für die Flohmarktbesucher stehen die Parkmöglichkeiten am Schwarzen Weg hinter der Grundschule Aumühle zur Verfügung.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.