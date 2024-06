Lauenburg. Der sonst eher leblose Fürstengarten in Lauenburg war am Sonntagnachmittag eine kunterbunte Spielwiese. Ein Überblick in Bildern.

Am Stand der Weingartenschule ließen sich Jungen und Mädchen in wilde Tiger, niedliche Katzen und Feen verwandeln. Schulsozialarbeiterin Ewelina Oszmian schminkt die achtjährige Hermine Kohnert. © Elke Richel | Elke Richel

Am Stand der Flüchtlingshilfe SML kann gebastelt werden. Verständigungsprobleme haben die kleinen Besucher nicht. © Elke Richel | Elke Richel

Stadtjugendpflegerin Bianka Nagel freut sich über die vielen Besucher beim Kinderfest. © Elke Richel | Elke Richel

Veysi Celik und Stefanie Möhring vom Kreisjugendring sind mit vielen kreativen Angeboten dabei. © Elke Richel | Elke Richel

Beim türkischen Elternverein können die Besucher dem türkischen Musikinstrument Saz erste Klänge entlocken. © Elke Richel | Elke Richel