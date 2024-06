Lauenburg. Laut, bunt und fröhlich – so geht es beim internationalen Lauenburger Kinderfest zu. Da drücken selbst die Denkmalschützer ein Auge zu.

Das internationale Kinderfest im Fürstengarten hat in Lauenburg eine lange Tradition. Am Sonntag, 23. Juni, gibt es bereits die elfte Auflage der ehrenamtlich organisierten Aktion. Die Idee dahinter ist aber immer noch dieselbe: Es muss nicht immer die neuste Spielkonsole sein, um Spaß zu haben. Von 14 bis 18 Uhr wird der sonst so gediegene Fürstengarten zum Kinderparadies. „Es wird ein buntes Fest mit kostenfreien Spielangeboten geben“, verspricht Stadtjugendpflegerin Bianka Nagel.

Die Vereine und Verbände sowie Organisationen bespielen dabei den gesamten Fürstengarten. Köstliche Leckereien gibt es zum Selbstkostenpreis wie immer vom türkischen Elternverein. Der Nachbarschaftstreff ToM hat eine Saftbar aufgebaut. Mit dabei ist auch der FC Lauenburg mit Spielen rund um den Fußball. Tore aufstellen im denkmalgeschützten Fürstengarten? Sonst undenkbar.

Fürstengarten in Lauenburg: Einmal im Jahr ist sogar Ballspielen erlaubt

Auch die Lauenburger Sportvereinigung (LSV) bietet viele Bewegungsspiele an. Der Ganztagsbereich der Albinus-Gemeinschaftsschule ist mit kreativen Angeboten dabei, ebenso wie das Awo Familienzentrum und die Lauenburger Flüchtlingshilfe SML.

Der Ortsjugendring (OJR) wiederum hat Wasserspiele vorbereitet. Das Jugendzentrum betreut mehrere Großspielgeräte. Mit dabei sind auch die Schulsozialarbeiter der Stadt sowie das Team der Stadtbücherei mit der Buttonmaschine. Das Technische Hilfswerk (THW) hat wieder die beliebte Riesenhüpfburg aufgebaut und gibt einen Einblick in die Nachwuchsarbeit. Auch Streetworker Sven Stroetzel und die „Omas gegen Rechts“ haben sich einiges für die jungen Besucher einfallen lassen.

Seit 2014 wird das internationale Kinderfest durch Mittel des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ unterstützt. Jedes Kinderfest ist anders, was daran liegt, dass jedes Jahr ein anderer Verein den Hut aufhat – in diesem Jahr die Lauenburger Tafel.

Auch die Stadt unterstützt das Kinderfest. So stellt der Bauhof unter anderem Pavillons im Fürstengarten auf. Die Organisatoren hoffen nun auf gutes Wetter. Dann dürfte der Andrang ähnlich groß sein wie im vergangenen Jahr. Da ließen sich etwa 1000 junge Besucher von den Spielideen aus aller Welt begeistern.